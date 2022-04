L’Akronos lotta fino alla fine ma i due punti vanno a Broni

L’Akronos Libertas Moncalieri inizia la partita con Vanloo, Reggiani, Landi, Cordola e Ruzickova. Le padrone di casa scendono invece in campo con Bestagno, Galbiati, Dedic, Westerik e Bona. Lo schema difensivo di Broni è ben chiaro fin dall’inizio: chiunque tranne Vanloo, a maggior ragione con coach Terzolo privo di Miletic per una problema alla caviglia rimediato ieri in sera in allenamento.

E per 9 minuti abbondanti il piano partita funziona senza intoppi. Primo quarto infatti tiratissimo, come del resto tutta la partita, con l’Akronos che con soli 6 punti messi a referto dal quintetto base (4 dei quali firmati Vanloo con un 3+1 a ridosso della sirena) riesce comunque a chiudere il parziale in vantaggio di 3 punti (sul 16 a 13) grazie a una Sara Toffolo perfetta dal campo e al positivo impatto di Giacomelli e Jakpa.

Maya Ruzickova apre il secondo quarto con 6 punti in fila per le Lunette, mentre dall’altra parte rispondono Dedic e Bona. Ci pensa Arianna Landi su assist di Vanloo a piazzare la tripla del +6 sul 25 a 19 alla boa del quarto. Dopo un mini parziale delle padrone di casa è di nuovo Jakpa a riportare l’Akronos sul +4 con un canestro in avvicinamento, presto imitata da Ilenia Cordola dal pitturato.

Grazie a Bestagno e Dedic la Costruzioni Italia Broni si riavvicina fino al -1 che chiude il primo tempo (29 a 28 in favore dell’Akronos).