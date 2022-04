B1-F: Parella vince in trasferta contro Settimo Milanese

Una vittoria frutto di un primo set dominato dalle biancorossoblu, seguito dal successo nel secondo parziale delle milanesi e da due set più equilibrati in cui hanno avuto nuovamente la meglio le ragazze di coach Barisciani.

Torna disponibile Cicogna che gioca opposta a Gullì. Per il resto la solita formazione per le parelline con Mirabelli e Crespi in banda, Farina e Deambrogio al centro e Sopranzetti libero. Visette parte con Pavesi in palleggio e Riva opposto, Talerico e Micelli ali, Olivares e Naji al centro con Pantò libero.

Parte forte il Parella che, con Crespi a servizio autrice di due ace, vola 3-7. Coach Pirella inserisce subito Ravarini per Riva ma la sostanza non cambia, con le ospiti che incrementano il margine (8-13, poi 9-18) fino al muro finale di Farina su Talerico che vale il 12-25.

Sembra tutto semplice per le torinesi che però nel secondo parziale si trovano di fronte una formazione decisamente più agguerrita e che, dopo un avvio punto a punto, allunga 11-7 con Ravarini protagonista. Il turno di Naji a servizio permette alle padrone di casa di incrementare ulteriormente il vantaggio (16-9) e solo a questo punto si risvegliano Farina e compagne ma ormai è tardi. Deambrogio con tre punti riavvicina il Parella (16-13) ma Visette riprende margine: 21-15. Nel finale le ospiti non riescono più a brekkare e finisce 25-19.

Nel terzo aumentano le emozioni. Parella avanti 1-3, subisce la rimonta milanese: 5-3. Poi continui sorpassi e controsorpassi con le torinesi che passano 10-13 ma vengono raggiunte a 14. Parella che prova la fuga (14-17) subito interrotta da quattro punti consecutivi delle padrone di casa (18-17). Tre muri consecutivi di Deambrogio riportano il Parella avanti 18-21. L'ace di Priore riavvicina Visette (22-23) ma poi quello di Deambrogio fissa il 22-25 finale.

Il quarto set sembra la fotocopia del secondo, con le padrone di casa che provano subito ad andar via 7-2 e, dopo che il Parella accorcia le distanze (11-8), riprendono margine: 16-10. Questa volta è Cicogna a trascinare le parelline (16-14) e la stessa opposta mette a segno il punto della parità: 18-18. Visette prova a rilanciarsi (21-19) ma le torinesi dal 21-19 la ribaltano e fanno 21-24 per poi chiudere 22-25 grazie all'errore di Micelli e il Parella può festeggiare.

VISETTE SETTIMO MILANESE - VOLLEY PARELLA TORINO 1-3

(12-25, 25-19, 22-25, 22-25)

VOLLEY PARELLA TORINO: Gullì 1, Cicogna 16, Mirabelli 6, Crespi 15, Farina 15, Deambrogio 17, Sopranzetti (L). N.e: Scapacino, Nicchio, Bertoli, Fano, Maiolo, Esposito (L). All: Mauro Barisciani.

VISETTE SETTIMO MILANESE: Pavesi 1, Riva, Talerico 8, Micelli 8, Olivares, Naji 5, Pantò (L), Ravarini 15, Priore 7, Moroni 7, Cristaldi, Coba, Garavaglia (L). All: Andrea Pirella.

Note: Ace 5-11, Battute sbagliate 10-12, Ricezione 32% (11%)-42% (15%), Attacco 33%-38%, Muri 6-17, Errori 30-24.