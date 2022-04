La Paffoni si riscatta e piega Langhe Roero Basketball al Battisti

Pronti via è la San Bernardo Abet a prendere le redini della partita. Sul finire del primo quarto, però, la Paffoni apre il parziale: bomba di Santucci allo scadere, sorpasso e break di 13 a 0 a cavallo tra i quarti. Balanzoni vicino a canestro è incontenibile, ma LRB resiste e resta in scia, chiudendo sotto di 7 alla pausa lunga, sul punteggio 35 a 28. Nella ripresa sale in cattedra il professor Planezio: triple, assist per i compagni, finte e difese d’alta scuola per il capitano della Fulgor, che lancia la fuga rossoverde con il pubblico in visibilio. L’ultimo quarto mostra tutto il carattere dei langaroli: Perez e Antonietti colpiscono nel cuore della difesa e assottigliano il divario. Ma la Paffoni è in controllo e il risultato è in ghiaccio.

Finisce 74 a 63 tra gli applausi di un Battisti sempre più pieno e da vivere!

Adesso sarà il momento della verità per la squadra di coach Fioretti: doppio impegno in trasferta contro due delle corazzate del girone, domenica prossima a Castellanza, contro Legnano, con tanto di pullman rossoverde organizzato, e domenica 17 aprile a Vigevano.

A fine partita è stato coach Giorgio Contigiani a commentare il successo della Paffoni: «Una bella vittoria! C’è grande disponibilità da parte dei giocatori e i passi avanti fanno ben sperare. Eccezion fatta per i primi cinque minuti del quarto periodo abbiamo giocato davvero una buona partita. Siamo soddisfatti, ma dobbiamo lavorare per limitare questi blackout, soprattutto in trasferta, d’ora in avanti, dovremo essere lucidi per quaranta minuti».