Il Derthona si rinforza: Elvar Fridriksson è un nuovo Leone

LA CARRIERA Nato a Reykjanesbaer (Islanda) l’11 novembre 1994, muove i primi passi in Islanda, prima di trasferirsi negli USA per gli anni del College. Nel 2014/15 gioca con la canotta della Long Island University di Brooklyn, mentre dal 2015 al 2018 si trasferisce a Miami dove è parte del roster dei Barry Buccaneers.

Terminata l’esperienza americana, fa ritorno in Europa: prima al Denain, in Francia, poi nuovamente in Islanda nel 2018/19 con la maglia di Njardvik – registrando oltre 23 punti, 5 rimbalzi e 5 assist di media -. L’anno seguente firma con il Boras Basket, in Svezia, dove contribuisce con le sue prestazioni di alto livello (16.7 punti e 7.7 assist) alla vittoria del campionato.

Nel 2020/21, Fridriksson gioca con la canotta del Siaulai, in Lituania, prima di trasferirsi ad Anversa, dove ha disputato la prima parte di questa stagione. Il play-guardia conclude la sua esperienza in Belgio a 12.1 punti e 6.7 assist a gara.

Elvar ha fatto parte di tutte le Nazionali giovanili dell’Islanda e ora è un punto fermo del roster della squadra senior inserita nello stesso girone dell’Italia per le qualificazioni alla FIBA World Cup 2023.

Fridriksson arriva ora alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.