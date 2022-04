A Sestriere il 39° Uovo d'Oro solo per i Pulcini

Anche se la manifestazione si è disputata in formato ridotto, sono stati sempre tantissimi gli atleti che si sono presentati al cancelletto di partenza e non hanno voluto lasciarsi sfuggire questa bella occasione di festa e di confronto a livello agonistico. La gara ha preso il via su tre tracciati contemporaneamente, ognuno adatto all’età dei concorrenti, e sono scesi in pista in 952 per contendersi l’ambito trofeo. Una bellissima giornata di sole, temperature invernali, neve perfetta e condizioni ottimali sotto tutti i punti di vista hanno accompagnato le discese degli atleti provenienti da tutta Italia ed anche dall’estero con rappresentanti di Francia, Spagna e Regno Unito. Come da tradizione, al termine della gara tutti i partecipanti hanno ricevuto il classico uovo di cioccolato quale dolce anticipazione di Pasqua.