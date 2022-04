Fitarco: Trofeo Pinocchio Fase Invernale… per davvero

Non è bastata la pioggia (che in Piemonte non cadeva da oltre 100 giorni), non è bastato il Covid (che ha purtroppo comportato alcune assenze), non è bastato l’incidente in autostrada (a tenere bloccati diversi partecipanti a lungo. Alla fine i 56 giovani arcieri, in rappresentanza di 16 società regionali, hanno tutti preso regolarmente parte alla prima fase regionale del Trofeo Pinocchio “Memorial Odilia Coccato” 2022.

La fase invernale, che per l’occasione è stata disputata all’aperto grazie all’ottima organizzazione degli Arcieri Varian di Settimo T.se, alla fine si è davvero rivelata tale… le temperature primaverili di pochi giorni fa hanno di colpo lasciato posto alla pioggia e al freddo; ma la passione, il supporto dei molti istruttori e dei genitori presenti, il fatto che per molti arcieri fosse la loro prima gara, e sì… anche del caffè e del tè caldo gentilmente offerto dallo sponsor dell’evento, hanno cancellato le difficoltà lasciando spazio al divertimento e ai punti. Al termine delle 48 frecce, questi i podi finali.

Ragazzi/e 2009: al maschile doppietta per gli Oscar Oleggio Bellinzago con Giulio Imeri primo e Leonardo Frizzi secondo, chiude Giacomo Pino (DLF Alessandria) in terza posizione. Al femminile è un podio interamente della G.A.M. con, nell’ordine, Martina Dotta, Morgana Ambrogio e Sveva Salvagno.

Ragazzi/e 2010: al maschile prima posizione per Gabriele Protto (Arcieri Clarascum), secondo l’atleta di casa Pietro Abelli (Arcieri Varian) e terzo Alessandro Rizzo (Astarco). Al femminile, si impone Giada Marengo (Cantarana C5) davanti a Beatrice Streri (Arclub Fossano) e Francesca Nicole Tucci (Arcieri Iuvenilia).

Giovanissimi/e 2011-2012-2013: Alessandro Paesante (Cantarana C5) è il vincitore nel maschile, secondo posto per Luca Faes (DLF Alessandria) e terzo per Arnaldo Mattia Tedesco (Arcieri Clarascum). Al femminile, vittoria per Aurora Polizzi (Arcieri Varian), secondo posto per Aurora Virginia Bianchi (Arcieri Iuvenilia) e in terza posizione Nicole Fornasier (Arcieri delle Alpi).

Partecipazione straordinaria anche per un arciere “pulcino” (classe 2014): Simone Colombo degli Arcieri Varian. Questa prima fase ha inoltre decretato i primi due arcieri che rappresenteranno la squadra piemontese alla finale Nazionale del 2-3 luglio prossimi a Palmi: Gabriele Protto e Giada Marengo, i migliori in assoluto nella classe ragazzi, che confermano quindi la loro partecipazione (e vittoria) alla precedente edizione 2021.

In occasione della prossima fase regionale estiva, che si svolgerà a Castagnito (CN) il 4 giugno, verranno assegnati gli altri 10 posti per completare così la formazione piemontese. Ospiti d’onore il Presidente FITARCO Mario Scarzella, per l’occasione nello speciale ruolo di nonno, e l’atleta azzurra paralimpica Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi), medaglia d’argento nel MixedTeam ai recenti Giochi Paralimpici di Tokyo2020, che ha voluto salutare i ragazzi e fare un grosso in bocca al lupo a tutti per il futuro delle loro carriere arcieristiche, ricordando i suoi inizi e di come si possano raggiungere importanti successi.

