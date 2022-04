Agil Igor Volley: U14 Eccellenza campione territoriale

Una nuova domenica di grandi emozioni. L’ Under 14 Eccellenza Territoriale conquista il titolo di campionessa territoriale e fa grande festa dopo essere stata protagonista di due vittorie nette in semifinale e poi in finalissima di Final Four.

La formazione di Lorenzo Poltri e Valeria Alberti ha battuto al mattino Gs Pavic Romagnano 3-0 (25-17; 25-21; 25-20) e poi al pomeriggio Alessandria Volley sempre 3-0 (25-17; 25-22; 25-17). La finalina 3/4 posto è stata vinta da Romagnano che ha battuto 3-0 Cantine Rasore Ovada. Le Igorine dovranno ora ricaricare le pile e dare il via alla fase regionale.

«Siamo stra contenti delle ragazze, - dice l’allenatore – è una bella soddisfazione e anche una grande prova di squadra, tutte le atlete hanno dato il 100% in campo al di là del tempo giocato. Non ci aspettavamo il risultato netto, la finale è andata molto molto bene, ragazze brave in ogni fondamentale. Ora non ci riposiamo perché arriva il bello con la fase regionale in cui dobbiamo dimostrare tutto il nostro valore».