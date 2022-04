CUS Torino, vittoria e primato finale nel girone

Il Mastro Viaggiatore CUS Torino chiude in bellezza la stagione regolare, portando a casa da Mondovì i due punti che vogliono dire p rimato finale nella classifica del girone A . La vittoria stagionale numero 14 consente infatti ai biancoblu di raggiungere in vetta alla graduatoria il Langhe e Roero Bra e di superarlo in virtù della migliore differenza-canestri negli scontri diretti.

I ragazzi di coach Porcella partono a spron battuto, facendosi subito vedere a rimbalzo offensivo con Bonadio e Conti: sono loro i canestri del 2-9 al 3’ che induce la squadra di casa a scegliere la zona. Subito trafitta da tre di Petitti, libero come l’aria nell’angolo destro. Il CUS è padrone di rimbalzi difensivi e apre il campo con rapide ripartenze, non consentendo ai cuneesi di sistemarsi: contropiede di Akoua per Petitti, tripla da fermo di Fantolino, due liberi di cui Conti è al 6’ la gara sembra aver già preso un indirizzo preciso: 6-21.

Ma la Granda ha dalla sua la motivazione di agguantare quel sesto posto che la porterebbe al migliore abbinamento playout con il fattore-campo favorevole, e non ci sta. Il CUS ci mette del suo, abbassando di colpo l’intensità, i padroni di casa da parte loro la alzano, la zona inizia a fare la differenza, quanto la precisione al tiro. Un break di 12-0 rimette le squadra a contatto. Capitan Fantolino rompe un digiuno lungo 6 minuti (18-23), ma l’ago è ormai in bilico e, con tre di Giordano, il Cuneo è lì a stretta posta: 21-23.

Il Mastro Viaggiatore beneficia di un tecnico per proteste alla panchina di casa e soprattutto dell'energia e del dinamismo del giovanissimo Andrea Porcella subentrato dalla panchina: suo il 24-29 che precede una sontuosa stoppata sull'altro lato del campo. Per qualche minuto il CUS tiene sul +5, poi tra il 37’ e il 39’ schiaccia a fondo il piede sull'acceleratore, con Petitti (10 nel frangente) in veste di stoccatore: tripla, tiro frontale, contropiede e un libero, Bonadio ne aggiunge due da sotto e all'intervallo il CUS è avanti di 11 lunghezze: 32-43.

I biancoblu rientrano in campo determinati a mettere la partita dalla loro una volta per tutte e con 4 punti di Conti in 20 secondi e una tripla di Fantolino della rimessa prendono il largo. Petitti ci aggiunge altri tre punti pesantissimi e al 23’ il Mastro Viaggiatore comanda 36-53. Per rientrare i padroni di casa ricorrono a qualche ruvidezza: ne fa le spese Bonadio, costretto ad uscire per un colpo al naso. La zona e 5 punti di Lerda permettono alla Granda di limare qualcosa, tentativo rintuzzato dalla costanza difensiva dei torinesi e da due conclusioni di Conti, la prima da tre punti in diagonale, la seconda ad alto coefficiente di difficoltà dal lato destro, ad eludere il contrasto di ben due difensori: 41-58.

La partita si chiude di fatto nei primi 3 minuti del quarto periodo: Fantolino è lesto a tradurre un rimbalzo, Matteo Porcella si iscrive a referto con il 2+1 del 45-65. Il muro cuscino si fa invalicabile e 5 e 40 dalla fine, Marangon bagna il rientro con il massimo vantaggio sul 43-68. In virtù del primo posto, nella finale promozione in programma a partire dal 24 aprile, il CUS affronterà la Libertas Amici San Mauro.

GRANDA CUNEO - MASTRO VIAGGIATORE CUS TORINO 54-76

Parziali: 12-21, 32-43, 41-58

CUNEO: Baudino 6, Camperi, El Ouriti, Borsarelli, Dedaj 8, Giordano 6, Imparato 5, Panero 4, Somà F. 10, Rovea, Lerda 15, Ec-Chibani. All Blengini.

CUS TORINO: Conti 18, Porcella M. 5, Petitti 18, Akoua 4, Fantolino 10, Miranda Camejo 4, Tatsoptsa, Boglione 2, Porcella An. 4, Marangon 2. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.