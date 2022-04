Derthona: al via la vendita dei biglietti per le gare contro Brescia e Varese

Doppio appuntamento casalingo consecutivo per la Bertram Derthona , attesa dalle sfide alla Germani Brescia (recupero 16° giornata, in programma mercoledì 13 aprile alle ore 20.45 ) e alla Openjobmetis Varese (27° giornata, palla a due sabato 16 aprile alle ore 17.30 ).

Scatta oggi la vendita dei biglietti per le due partite che si disputeranno al PalaEnergica Paolo Ferraris, nei seguenti giorni e orari della segreteria di Via San Marziano 4: da lunedì 4 a venerdì 8 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. La vendita ripartirà lunedì 11 e martedì 12 aprile con gli stessi orari, per proseguire nella mattinata di mercoledì 13 (9.30-12.30).

I biglietti per l’incontro con Varese saranno acquistabili anche nei giorni successivi, negli orari di apertura al pubblico sopra comunicati, fino alla mattina di sabato 16 aprile (giorno della gara). In alternativa i tifosi potranno comprare i tagliandi recandosi sul sito di Vivaticket o in uno dei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio. I più vicini si trovano a Casale Monferrato (Sassone Viaggi by Stat) e quattro punti vendita nel territorio di Alessandria (L’Oblò, sito a Spinetta Marengo, Tabaccheria Bar Nervi, Tabaccheria Malagrino e Tabaccheria Rovereto). Con il ritorno al 100% di capienza, sono acquistabili tagliandi in tutti i settori del palazzetto di Casale Monferrato. Di seguito i prezzi:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Bianconero 55 € 40 € Parterre Laterale 40 € 25 € Tribune 35 € 25 € Curva Sud 20 € 15 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

Le riduzioni si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Per ogni ulteriore informazione sull’acquisto dei biglietti per le due gare casalinghe consecutive è possibile contattare la società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.