BEA Chieri passa in casa della Ginnastica Torino

Sabato 2 aprile la Planet Smart City BEA è scesa in campo ospite di Ginnastica Torino per la ventiduesima giornata di Serie C Gold , l’ultima di regular season (al netto del recupero delle due rinviate per l’emergenza Covid, in programma il 6 e il 10 aprile).

In casa del fanalino di coda del campionato, i Leopardi tornano in testa in avvio di ripresa dopo un brutto secondo quarto e gestiscono il vantaggio fino all’ultimo minuto. Anche se ancora con assenze importanti, la vittoria consolida il piazzamento in classifica generale e archivia il periodo difficile delle scorse settimane, quando i tanti infortuni hanno complicato la corsa della Planet BEA. Ora basta una vittoria nelle ultime due gare per centrare una storica qualificazione ai play-off, al primo anno nel massimo campionato regionale.

LA GARA

Coach Vassalli parte con D’Arrigo, Tulumello, Colli, Scalzo e De Simone. Ginnastica risponde con Pecchenino, Marrone, Corino, Fea e Arrighini. Colli sblocca il tabellone da dietro l’arco pochi secondi dopo la palla a due su ribaltamento di Tulumello, De Simone penetra in area con successo e ancora il ligure appoggia a tabellone in contropiede: 0-7. Il vantaggio è presto in doppia cifra (7-18) nonostante qualche tiro impreciso, poi Ginnastica è concreta dalla lunga distanza e ricuce alla prima sirena (13-18).

Nella seconda decina è black-out BEA: i Leopardi faticano a tessere le trame in attacco e a chiudere le maglie in difesa. Ne approfittano i padroni di casa, che sfruttano le palle perse arancioni per riportarsi sotto e riaprire la gara. Coach Vassalli ferma tutto sul 17-18, ma al rientro il copione non cambia, i torinesi infilano un 9-0 che vale il massimo vantaggio (28-20), complici gli errori chieresi anche dalla lunetta.

Tulumello sblocca BEA prima dell’intervallo lungo e trascina i suoi nella ripresa. Capitan Gile sigla dal mezz’angolo il pareggio a quota 33, la Planet Smart City ritrova lucidità e riporta la gara agli equilibri iniziali (37-47). Nel finale gestisce il vantaggio in doppia cifra senza mai andare in affanno, con Ginnastica che non molla ma non riesce più a ricucire. 50-61 il finale.

IL COMMENTO

«Quando arrivi da periodi difficili come quello che ci stiamo lasciando alle spalle è difficile approcciare al meglio anche le gare che sulla carta sono alla portata – commenta coach Vassalli – Stasera è mancata qualche risposta dal secondo quintetto, ma siamo stati bravi a mantenere la calma e riprendere in mano la partita dalla ripresa senza più lasciarla sfuggire. Ora prepariamo al meglio la gara contro Savigliano, dove servirà grande intensità dal primo minuto e dove abbiamo le carte in tavola per fare bene».

PROSSIMO TURNO

Mercoledì prossimo, 6 aprile, i Leopardi saranno ospiti di Amatori Basket Savigliano per il recupero della decima giornata del girone d’andata. Palla a due alle 21 al PalaSport Ferrua (Savigliano – Cn).

GINNASTICA TORINO – PLANET SMART CITY BEA 50-61

Parziali: 13-18, 30-26, 39-51

GINNASTICA: Pecchenino 4, Canistro 3, Arrighini 14, Marrone 12, Corino 4, Ruá 4, Fea 2, Passarino 2, Gavagnin 5, Dalle Ave. All. Porceddu, Ass. Petruzzi, Nicastro, Add. arbitri Balbo.

BEA CHIERI: De Simone 13, Vignoli ne, Colli 13, Scalzo 1, Tulumello 17, Stiffi 2, De Mita ne, Gile 11, Tagliano, Rivoira, D’Arrigo 4. All. Vassalli, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.

LEOPARDI, PRIDE!