Collegno Basket, il recap della settimana

Collegno Basket non si accontenta del primato conquistato con tre turni d'anticipo rispetto alla fine della regular season e vince anche sull'ostico campo di Serravalle, sconfiggendo anche il pensiero comune di chi la pensava già appagata e "scarica" rispetto ad un impegno ininfluente ai fini della classifica. La partita dei biancorossi è andata esattamente all'opposto, con l'unica costante rappresentata dai quattro in doppia cifra. Titolo di MVP a Matteo Corgnati, top scorer dei suoi con un più che notevole 5/6 al tiro dalla lunga distanza. Si riparte martedì prossimo per il recupero della penultima di andata. Quattro giorni dopo di nuovo in campo al PalaCollegno, sempre contro Serravalle, per l'ultima prima dei playoff. Accoppiamenti ancora incerti e, visti i risultati, quasi sicuramente lo rimarranno per tutta la settimana.

Serravalle - Collegno 75-81

Parziali (24-28; 45-44; 57-63)

Serravalle: Billi ne, De Natale ne, Diop, Taverna 15, Oliviero 20, Tava E. 2, Campeggi 2, Sacco ne, Serafin 1, Tava f. ne, Pintus 31, Pavone 4. Allenatore: Gatti.

Collegno: Corgnati 17, De Bartolomeo 12, Borgialli 14, Tuninetto 17, Trovato 8, Bossola ne, Villata, Framarin 7, Brentin, Mortarino 3, Beltrami ne, Utyiein 3. Allenatore: Spanu. Assistenti: Roselli e Zamperin

SETTORE GIOVANILE

L'U19 Eccellenza batte Cus Torino 82-65, l'U16 Gold fa suo il big match di giornata contro Borgomanero 75-63, l'U14 Gold vince ad Arona 67-59 e l'U15 Eccellenza vince a Moncalieri 60-54.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lunedì 4/4 ore 18:30 U17 Eccellenza vs Crocetta

Lunedì 4/4 ore 19:00 U14 Silver @Pinerolo

Martedì 4/4 ore 20:00 U14 Silver vs Carmagnola

Martedì 4/4 ore 21:00 C Gold @ Ginnastica

Mercoledì 5/4 ore 20:45 U14 Gold vs 5Pari

Mercoledì 5/4 ore 21:00 U19 Eccellenza @ Casale

Sabato 9/4 ore 14:30 U13 Gold vs Aux ad Quintum

Sabato 9/4 ore 16:45 U15 Eccellenza vs Tortona

Sabato 9/4 ore ore 17:30 U16 Gold @ 5Pari

Sabato 9/4 ore 21:15 C Gold vs Serravalle

Domenica 10/4 ore 14:00 U13 Silver @Aosta

Domenica 10/4 ore 15:15 U14 Silver @Franzin