Reapers Torino, prima sconfitta in campionato

Prima sconfitta in campionato per i Reapers Torino che sabato sera sono scesi in campo contro i favoriti Giaguari Torino nella seconda partita di seconda divisione di Football Americano.

«Il punteggio finale di 31-0 non rispecchia l’effettivo valore delle squadre viste in campo, ma dimostra come una mentalità vincente possa portare ad una vittoria così netta, quindi complimenti ai Giaguari» spiega Gregorio Ferro DS Reapers Torino «tutti noi, dirigenti e allenatori, crediamo fortemente nel percorso che abbiamo intrapreso finora e la direzione verso cui stiamo puntando, sicuri del valore dei nostri ragazzi e delle loro ambizioni. Personalmente sono certo che raggiungeremo i Play-Off e che sapremo crescere partita dopo partita, cercando di colmare con attenzione le lacune che in questo momento non ci fanno esprimere al massimo le nostre potenzialità».



Dopo un inizio equilibrato che ha visto i Reapers difendere molto bene alcuni drive dei Giaguari, il match ha visto molti scontri fisici, a tratti anche nervosismi tipici dei derby, e una netta conduzione del gioco da parte della squadra avversaria.

«Abbiamo tre settimane di tempo per recuperare gli infortunati che sono mancati in campo sabato scorso e prepararci sia fisicamente che mentalmente a mettere da parte la sconfitta del derby e vincere la partita di ritorno contro gli Hogs» spiega Coach Levi «siamo stati bravi a vincere la prima contro di loro in trasferta e dobbiamo rimanere concentrati e portare a casa la vittoria in casa per continuare a puntare ai play-off».



Appuntamento Sabato 23 Aprile alle 21 sul campo Cus Torino di Via Milano 63 Grugliasco (TO). Reapers TV trasmetterà in diretta la partita sul canale Youtube ReapersTorino.