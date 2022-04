Oleggio Basketball espugna Vigevano dopo un overtime

Una battaglia meravigliosa e una vittoria meritata. Nella 25esima giornata di campionato l’ Oleggio Magic Basket (con Negri in panchina ma ancora out e out anche Acconito) batte 77-79 la Nuova Pallacanestro Vigevano dopo un supplementare ed espugna per la prima volta il PalaBasletta, come sempre caloroso.

In campo ci sono De Ros, Tourè, Giampieri, Giacomelli e Riva per gli Squali, per Vigevano Procacci, Ferri, Peroni, Gatti e Giorgi. Procacci e Giorgi danno il benvenuto (5-0), i primi sei punti biancorossi sono tutti di Riva e ci pensa Giacomelli a pareggiare (8-8). Vigevano si porta avanti, ma gli Squali sono sempre bravi a stare vicinissimi (13- 13 tripla di Giampieri). Touré ben servito da Giacomelli spara la prima tripla di serata e il primo finale dice 22- 18. Colussa spara da tre, Del Debbio fa furto con scasso e coach Piazza richiama i suoi (25-25). Peroni fa male da tre, ma anche Del Debbio ha pronta la tripla (30-28); gli Squali sono veramente fastidiosi in difesa, le palle recuperate valgono giri in lunetta per Giampieri che mette la freccia (30-31). Ancora grandi difese ed è 32-33 all’intervallo.

Gli Squali ricominciano come aveva iniziato Vigevano, un bel 0-5 che vale il 32-38. I padroni di casa alzano il ritmo e sorpassano per il 39-38, ma ci pensano Tourè e De Ros a siglare il 39-43. Gli ultimi cinque minuti del quarto sono un continuo cambio di comando con Touré e Procacci a fare battaglia dall’arco (47-46). Nel finale due grandi giocate di Del Debbio valgono il 52-53 e una difesa perfetta di Colussa rilancia Touré dall’altra parte per chiudere 52-55. Il 52-57 è il massimo vantaggio di partita, Vigevano prova a ricucire e si affida a Ferri (58-60), ma gli Squali non ne vogliono sapere e con Riva e Del Debbio è 60-65. Il palazzetto è infuocato, Giampieri spara da tre ed è pausa per casa (62-68). Ancora Ferri accorcia ed è pausa voluta da Nava (65-68). Sono secondi poco adatti ai deboli di cuore, gli Squali fanno di tutto in difesa e sono quasi perfetti ma un tiro di Peroni apparecchia il supplementare: 72-72.

È proprio l’atleta gialloblu a caricare in spalle la squadra (77-74), gli Squali sono però determinati e con Touré e Colussa è 77-78. È la difesa che brilla fra i biancorossi e una stoppata di De Ros dà ancora più energia, Vigevano tenta un tiro last minute ma la sirena è una sentenza: finale 77-79 e festa grande!

Nuova Pallacanestro Vigevano - Oleggio Magic Basket 77-79

Parziali (22-18; 32-33; 52-55; 72-72)?

Vigevano: Ferri 14, Tagliavini ne, Radchenko 3, Procacci 13, Mercante 8, Giorgi 7, Gatti 5, Spaccasassi ne, Rossi 9, Kahnt, Peroni 18. All. Piazza.?

Oleggio: Negri ne, Riva 12, Giacomelli 8, Colussa 5, De Ros 5, Ballarin ne, Palestra ne, Del Debbio 13, Temporali ne, Seck 3, Touré 22, Giampieri 11. All. Nava.