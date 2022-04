Gators, il recap della settimana

Seconda partita del girone di ritorno della fase Top per la serie D Gators, che accoglie, tra le mura amiche del Palazzetto dello sport di Savigliano, la capolista Asti. Gli sfidanti arrivano da 6 vittorie consecutive in questa fase, che coronano una stagione di altissimo livello: sono infatti a un soffio dalla qualificazione diretta in Serie C Silver.

Gli alligatori invece, dopo un inizio di campionato promettente, hanno dovuto cedere il passo e una serie di infortuni tra i big certo non ha giovato. Anche in questa partita Nasari è rimasto ai box e probabilmente non sarà più a disposizione di Coach Mondino per il resto della stagione. Il lungo Marengo arriva da una settimana senza allenamenti, a causa di un ko per l'influenza stagionale, e il Zuccarelli non è in forma, per i problemi alla schiena che lo affliggono già da un po' di tempo.

Asti invece scende sul parquet con il roster al completo e in gran spolvero. Nei primi minuti entrambe le formazioni faticano ad entrare in partita: tanti errori facili al tiro e tante palle perse. A tre minuti dal fischio d'inizio il punteggio è ancora 0-0. Asti, però, si riprende in fretta e Dello Iacovo comincia a macinare punti: un canestro più fallo e due bombe in pochi minuti sbloccano il risultato. Saranno suoi 9 punti sui 16 del primo quarto per gli ospiti. I Gators rispondono con una bomba di Marengo e alcune pregevoli iniziative di Zuccarelli nel pitturato, che tengono i Gators a contatto, fino al 10-16 di fine primo periodo.

Coach Mondino, nel secondo quarto, inizia le rotazioni dei giovani della cantera Gators, che scendono in campo con impegno e incamerano minuti di esperienza preziosi.Pavone e Alberti costruiscono, canestro dopo canestro, il punteggio per Asti mentre i Gators hanno difficoltà a bucare la retina: il parziale di 13-0 a 3 minuti dall'inizio del quarto è eloquente.

Si rientra in campo dopo la pausa lunga e le sorti della partita sono segnate. E' una buona occasione, per entrambi i Coach, per schierare i giovani, anche se per motivi diversi. Per Asti è importante dar respiro ai big in vista del prossimo match: ancora una vittoria e la salita in C silver sarebbe definitiva. Per i giovani Gators, invece, è importante maturare esperienza, soprattutto contro squadre di alto livello e questa partita, per questo scopo, è ideale.

Il punteggio finale sarà pesante per i padroni di casa, con un gap di 30 punti. I giovani della cantera biancoverde hanno però messo in campo grinta e buon atteggiamento: stanno percorrendo una buona strada, anche se impervia, per la crescita del loro gioco e di tutta la squadra. Ora ci sono ancora tre partite da disputare, durante le quali, si dovrà mantenere alta la concentrazione e scendere in campo con tanta voglia di imparare e di migliorarsi.

I complimenti agli avversari arrivano dalla dirigenza Gators: «Asti quest'anno ha fatto un percorso importante ed è in una fase positiva: complimenti a giocatori, coach e società per l'impegno in questo progetto che li sta portando in alto».

Prossimo incontro: Venerdì 08/04/2022 ore 21.15, VM SERVICE Gators - Cuneo (Palazzetto dello sport di Savigliano – Via Giolitti – SAVIGLIANO (CN)).

PROMOZIONE

ZETAEMME CAYMANS - AREA PRO 22-74

Parziali: 9-14, 5-15, 0-29, 8-16

ZETAEMME Caymans: Zorgniotti, Fantini 2, Borsa, Donnarumma, Mondino 3, Colombano, Roano, Nicola S 5, Nicola A 10, Davicco, Stima 2. All. Sabatino

Area Pro: Dabbene 11, Buono 2, Americo 10, Valentini 6, Consoli 10, Boccardo, Sartori 3, Varrone 18, Dabbene 6, Riello 4, Socin 3, Cuppone 1. All. Chiotti