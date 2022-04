MTS Ser doppia vittoria che consolida il quarto posto

12^ GIORNATA

Prestazione un po' sotto tono quella di sabato per Destefanis e compagne che dopo aver dominato il primo set, concedono qualche cosa di troppo alla squadra canavese che si aggiudica anche un set. Solo un po' più di determinazione in più hanno consentito alle santenesi di aggiudicarsi il match per 3 a 1. Di diversa caratura invece la sfida di domenica pomeriggio a Santena: l'Omegna incontrato una settimana fa, si è dimostrato ancora una volta un avversario ostico, capace di mettere seriamente in difficoltà le padrone di casa. Anche in questo caso, la vittoria è conquistata con una grande forza e determinazione.

Nella prima partita coach Di Martino decide di tenere a riposo alcune delle sue giovani giocatrici, che mercoledì dovranno affrontare la prima semifinale per il titolo provinciale di Under 19 e schiera in campo, Baiotto in palleggio, Grassi opposto, Destefanis e Fustini in centro, Garrone e Busso in banda, Ronchetti libero. Nella prima frazione si parte molto bene, con il primo turno al servizio di Fustini, con un parziale di 7 punti, ci si ritrova già avanti per 9 a 2. Il set procede senza grandi incertezze, le tigri santenesi dominano il set con i suoi attaccanti che vanno a segno abbastanza facilmente. Entra Bertotto al posto di Busso sul 20 a 14 e il primo parziale se lo aggiudicano le tigri santenesi per 25 a 16.

Nel secondo set, entra la stessa squadra che ha finito il primo. Si gioca in parità fino all'8 pari, quando, qualche imprecisione in ricezione e in attacco consentono alle avversarie di passare avanti fino al 9 a 14, costringendo coach Di Martino a chiedere il primo time out. Con la solita Fustini che al servizio fa sempre la differenza, le tigri tornano a farsi sotto pareggiando i conti al 18 pari. Questa volta è la squadra di casa a chiamare il time out per evitare che le santenesi prendano il largo. Sul 21 a 20 entra anche Pomero al posto di Bertotto. Da qui in poi si gioca punto a punto in perfetta parità fino al 23 pari. Grazie ad un tocco beffardo del palleggio Baiotto è l'Mts Ser ad andare sul set point. Ci pensa un ace di Garrone a chiudere il set per 25 a 23 a favore delle santenesi.

Nel terzo set si parte ancora in parità fino al 7 pari, quando le padrone di casa iniziano a prendere un po' le distanze, approfittando ancora una volta di qualche incertezza in ricezione e qualche errore di troppo degli attaccanti santenesi, portandosi prima sul 7 a 11 e poi sull'8 a 15. Di Martino prova a far rientrare Busso al posto di Pomero ma ancora una volta gli errori in ricezione, dettano l'andatura del set che se lo aggiudica la squadra canavese per 26 a 17. Nel quarto e decisivo set Scapati sostituisce Destefanis, ma la parola d'ordine è ancora equilibrio. Sicuramente le padrone di casa vogliono approfittare di questo momento di grazia e affondare il colpo sulle tigri santenesi. Sul 17 pari, le ospiti iniziano a macinare punti portandosi in vantaggio per 21 a 17, con il turno al servizio di Baiotto, che mette in difficoltà la ricezione avversaria, consente alle lunghe leve di Scapati e Busso di rendere invalicabile la rete.

Due banali errori delle padrone di casa e un ace di ancora di Scapati permette all'Mts Ser di aggiudicarsi set e partita per 25 a 19.

CANAVESE VOLLEY IVREA - MTS SER SANTENA 1-3

Parziali: 16/25 23/25 25/17 19/25 MTS SER: Marengo, Fustini, Grassi, Bertotto, Baiotto, Scapati, Pomero, Garrone, Bussio Giulia, Destefanis

Libero: Ronchetti, Marini. Allenatori: Di Martino e Cogliandro. RECUPERO 11^ GIORNATA Ben diversa invece la partita che si è giocata domenica fra le mura amiche del PalaSer di Santena. Le tigri infatti hanno ospitato per il recupero dell'undicesima giornata di campionato, la squadra di Omegna, che la settimana scorsa ha rifilato un sonoro tre a 0 alle stesse santenesi. Prestazione di carattere da parte delle ragazze di coach Di Martino che nel primo e quarto set recuperano sul finale lo svantaggio dalle avversarie per poi vincere ai punti. Più convincente il secondo set e in pieno affanno e difficoltà il terzo, ma l'obiettivo viene raggiunto con un ruggito da tigre.

Nel primo set vengono schierate Baiotto in palleggio, Grassi opposto, Scapati e Destefanis in centro, Garrone e Busso Giulia in banda e Marini libero. A causa dell'acutizzarsi di un dolore alla spalla già dal giorno precedente, Di Martino deve fare a meno di Marengo e quindi del doppio cambio che in precedenza ha sempre dato buoni risultati.

La prima frazione si parte in equilibrio con le due formazioni ad inseguirsi fino al 15 pari. Col turno al servizio di Baiotto si mette a segno un parziale di tre punti portando le tigri santenesi al 18-15 costringendo l’allenatore avversario a chiamare il primo time out. Le ospiti approfittando ancora una volta di qualche incertezza a muro delle padrone di casa recuperano tutto lo svantaggio portandosi al 20 a 21. Sono però le santenesi a portarsi sul 23 a 21 con un paio di attacchi punto di Garrone, ma ancora una volta l'Omegna pareggia i conti approfittando di un paio di imprecisioni in difesa e in attacco, delle padrone di casa. Un muro sull'attacco dalla seconda linea di Grassi porta le ospiti sul 24 a 23, costringendo Di Martino a chiamare il secondo time out. Da qui fino alla fine del set sarà un gioco punto a punto quando sul 28 pari grazie ad un attacco di Busso Giulia sulle mani del muro e un muro di capitan Destefanis, l'Mts si aggiudica il primo set.

Nella seconda frazione, coach Di Martino conferma la formazione del primo set e qui si gioca in perfetto equilibrio per tutto il set fino al 18 pari. A questo punto entra Ronchetti al posto di Busso in seconda linea per fare buona guardia insieme ad un'impeccabile Marini. Grazie a due muri, uno di Destefanis e uno di Grassi si passa avanti di due punti. Ci pensa ancora una volta Garrone a mettere a terra altri due punti di vantaggio arrivando sul 24 a 21.Chiude il set un muro di Scapati sul 25 a 23. Nel terzo set le padrone di casa iniziano molto male e procedono anche peggio, dopo un primo 1 a 5 si passa ad un 1 a 10, costringendo il coach santenese a chiedere due time out subito all'inizio del set. A poco servono anche i cambi ed il set si porta inesorabilmente verso la fine senza grandi speranze e con un parziale quasi che ha dell'incredibile, l'Omegna lo vince per 25 a 11.

Per fortuna nel quarto e decisivo set si vede in campo una squadra più concentrata e determinata rispetto a quello precedente. Ancora una volta si gioca in equilibrio fino all' 8 pari, quando l'Omegna mette a segno due muri e un ace portandosi in vantaggio per 11 a 8 costringendo Di Martino al time out. Le tigri santenesi si armano di unghie e denti avvicinandosi alle avversarie fino al 14 pari arrivando poi sul 16 a 14, questa volta sono le ospiti a chiamare il time out. Entra Girardi al posto di Grassi e Ronchetti al posto di Garrone, ma l'Omegna prende sempre più sicurezza aumentando le distanze dalle padrone di casa, fino al 20 a 17 prima e 22 a 18 dopo. A questo punto le tigri capiscono che devono difendere come e meglio delle avversarie e portarle all'errore, anche se non è facile.

Intanto punto dopo punto le tigri si riavvicinano alle ospiti. Sul 23 a 21 dell'Omegna con il turno al servizio di Busso Giulia, è Garrone a piazzare un attacco in diagonale stretto sorprendendo la difesa avversaria. Ma un muro su capitan Destefanis consente all'Omegna di andare al set point sul 24 a 23. Un attacco in diagonale di nuovo di Garrone, consente di pareggiare di nuovo i conti. Come nel primo set ora si gioca punto a punto, arrivando così al 26 pari grazie ad uno dei pochissimi errori al servizio dell'Omegna. L'Mts Ser passa finalmente in vantaggio con un attacco dal centro di Scapati, 27 a 26. Con il servizio spin di Garrone, la ricezione avversaria va in tilt e ci pensa ancora una volta Scapati, con uno smash, a decretare la fine di tutte le ostilità per 27 a 25. Con questi 6 punti importanti l'Mts Ser si conferma ancora al quarto posto a 36 punti, seguita dal Cusio a 29.