Derthona Basket e TherapyLab insieme per il benessere degli atleti

La cura del corpo e il benessere sono aspetti molto importanti nella vita degli atleti e degli sportivi in generale. Derthona Basket , nell’ottica di crescere dentro e fuori dal campo, ha stretto una partnership con TherapyLab , primo studio di crioterapia in provincia di Alessandria, che offre anche servizi di chinesiologia e di consulenza per creare percorsi di fitness e wellness personalizzati.

Azienda nata per volontà del Dott. Filippo Rossini di portare in provincia i benefici della crioterapia, TherapyLab utilizza la Criosauna Cryomed, un sistema altamente tecnologico e innovativo che fornisce significativi effetti benefici sul corpo umano. È un trattamento in cui all’interno di una cabina viene vaporizzato azoto che genera un effetto migliorativo sul benessere generale, riducendo lo stress e aumentando la circolazione sanguigna. La Criosauna è una pratica moderna per gli sportivi, utile a migliorare l’efficienza fisica e a fornire prestazioni di alto livello. Benessere fisico e buone prestazioni sono obiettivi che accomunano TherapyLab e il Derthona Basket, affiancato da un nuovo importante partner nel primo campionato di Serie A della storia dei Leoni.