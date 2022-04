BEA Chieri, il recap della settimana

Tra le gare della scorsa settimana del Settore Giovanile dei Leopardi di BEA, l'Under 17 Gold chiude la regular season con la vittoria contro Acaja Fossano (75-58). Per un solo punto di differenza canestri con Gators Savigliano, a pari punti in classifica generale, sfuma l'accesso alla Seconda Fase TOP e sarà impegnata nel girone Coppa.

L'Under 15 Silver replica il successo della gara d'andata contro Kolbe Torino. Nonostante una prestazione poco mordente, l'Under 14 Gold supera nel turno infrasettimanale Aba Saluzzo, poi trova un'altra vittoria in trasferta contro un rimaneggiato Basket Club Serravalle.

A Borgomanero l'Under 15 Eccellenza spaventa i neo campioni regionali di College, cedendo solo sul finale. Dopo un buon primo quarto, l'Under 13 Gold si arrende al PalaCascinaCapello alla capolista Area Pro 2020; i coetanei impegnati nella categoria Ragazzi CSI sono fermati in trasferta da Oasi Laura Vicuna. Sfortunate le Leoparde dell'Under 13 Femminile: la rimonta nel terzo quarto le porta in vantaggio, poi chiudono sotto di un solo punto sul parquet di Granda College Cuneo. Al PalaWojtyla la Promozione Maschile si alterna più volte al comando con Polisportiva Pasta, che la spunta solo all'ultimo secondo (60-62). UNDER 17 GOLD

BEA CHIERI – ACAJA BASKETBALL SCHOOL 75-58

Parziali: 16-14, 39-33, 55-47

BEA CHIERI: Ricciardo 11, Bianco 20, Becchio, Roccati 19, Gangi, Zanetti, Mazzardis, Lafiosca 5, Ferrone 15, Fogliato 3, Gangitano, Kamami 2. All. Usai, Ass. Bonifacio, Ass. Pirocca, Prep. Gangi.

FOSSANO: Curti, Gaveglio 7, Belba 8, Cavallero, Rovere 5, Terzaghi 3, Gioiello, Rabbia 2, Faval 7, Tallone 26. All. Mondino, Ass. Terzaghi. UNDER 15 SILVER

BEA CHIERI – KOLBE TORINO 32-24

Parziali: 9-4, 16-15, 21-17

BEA CHIERI: Mellina 8, Nicoletti 2, Gariglio, Guardalben 8, Gamba 8, Luera, Monaco 6, Giuranna, Vurruso, Zarba, Darodda, Cirrito, All. Grillone, Ass. Ghigo, Acc. Virde.

KOLBE: Losana 4, Angeli, Cerutti 1, Di Gioia, Braga 12, Brombin, Antona 3, Pollon 4, Beilis, Vailino, All. Di Pasquale, Ass. Di Gioia.

UNDER 14 GOLD

BEA CHIERI – ABA SALUZZO 72-62

Parziali: 23-16, 42-31, 55-47

BEA CHIERI: Mellina Gottardo 15, Ariaudo, Massari 4, Giangualano 2, Rodinó 4, Sandri, Mosso 9, Monaco 7, Cacciabue 9, Nurra 4, Zanzon 8, Mout 10. All. Allisiardi, Ass. Ghigo.

SALUZZO: Bosco 4, Ficetti 27, Calderoni 6, Ruffinato 5, Russo 1, Perlo 6, Testa ne, Angaramo 2, Becchio 3, Martino 8, Colmo. All. Ballatore. BC SERRAVALLE - BEA CHIERI 23-76

Parziali: 0-23, 10-43, 16-64

BEA CHIERI: Mellina 14, Massari 2, Guangualano, Borsatti, Mosso 10, Molinari 6, Monaco 12, Cacciabue 2, Nurra 9, Zanzon 8, Ariaudo, Mout 13, All. Allisiardi, Ass. Ghigo.

SERRAVALLE: Pellicano 5, Benassi 1, Cambiaso 2, Poggio 4, Gilli 1, Pisano 7, Zilio 3, Tirelli, Traversa, All. Gilli, Acc. Benassi. UNDER 15 ECCELLENZA

COLLEGE BASKETBALL - BEA CHIERI 65-60

Parziali: 14-18, 32-35, 53-48

BEA CHIERI: Ahia, Saia, Viggiano 5, Quagliotto 23, Marrese, Bechis 12, Pianfetti, Minetti 6, Fogliato 11, Gangitano, Mout 3. All. Allisiardi, Ass. Ratto, Acc. Bechis.

COLLEGE: Bertolotti, Preti 2, Viganò 2, Martino 7, Baiardi 12, Rompianesi, Tadini 6, Porta, Comin 14, Romeo 5, Sella 6, Rupil 11. All. Villa, Ass. Santagostino.

UNDER 13 GOLD

BEA CHIERI – AREAPRO 2020 36-96

Parziali: 13-18, 21-50, 28-71

BEA CHIERI: Milani 19, Spennato, Vacca 2, Fatai, Destefanis, Traversari 3, Ricci 7, Faedda, Sidari 2, Calò 3, Valentini 2, Crisi. All. Ratto, Ass. Turetta, Ass. Picchialepri

PIOSSASCO: Totino 7, Sola 12, Pedroni, Strumia 14, Calzonari 1, Bechis 10, Belli 4, Melissari 14, Notarangelo 2, Martire 17, Camusso 9. All. Matera, Ass. D’Onofrio.

RAGAZZI CSI

OASI LAURA VICUNA “BLU” – BEA CHIERI 72-55

Parziali: 20-4, 35-24, 51-38

OASI: Ferrari, Patania 6, Nigrelli 6, Amerise 4, Salmaso 12, Netti 3, Costamagna 8, Javarone 21, Rondina 6, Corica, Puppi 2, Conte 4. All. Balla S.

BEA CHIERI: Barletta, Balla 4, Berchielli, Amerio 3, Chiara 4, Cuomo, Indrei, Tran 24, Viale 2, Villata, Melchiorri A. 12, Melchiorri N. 2, Mastrocola 4. All. Picchialepri. UNDER 13 FEMMINILE

GRANDA COLLEGE CUNEO – BEA CHIERI 37-36

Parziali: 12-8, 19-14, 25-30

CUNEO: Rosato, Derguti 12, Marchisio 9, Nikas 4, De Marchi, Combale 3, Licata, Quattrone, Grante, Putortì, Civera 2, Bedino 7. All. Griffanti.

BEA CHIERI: Candellero, La Grotteria 1, Cappello 2, Bechis 2, Ricci 25, Lupo 2, Sangiorgi 3, Treccarichi 1. All. Petrachi, Ass. Pignocco, Acc. Sangiorgi.