Agil Igor Volley, il recap della settimana

Complimenti a entrambe le formazioni, a chi prosegue il cammino per un traguardo raggiunto, a chi invece ferma la sua corsa per la grande crescita e i miglioramenti dimostrati nel corso della stagione. Per le Igorine di Ecellenza regionale le qualificazioni sono ancor più preziose: come per l’Under 18 infatti le gare si giocheranno fra le mura di casa!

Secondo derby tutto targato Agil Igor Volley che ha mostrato un’altra bella partita. È l’Under 16 Eccellenza Regionale di Barbara Medici a strappare il biglietto prezioso che vale la qualificazione per la Final Four territoriale prevista domenica 10 aprile. La squadra ha battuto 3-0 le pari età di Alessia Callegari che hanno disputato il campionato di Eccellenza territoriale.

«Siamo partite molto meglio rispetto a gara 1, – dice l’allenatrice – siamo contente di giocare in casa, è sicuramente un bel vantaggio e non vediamo l’ora di dare il massimo».

Questo il calendario: alle 10 prima semifinale al PalaIgor fra le trecatesi e Alessandria e la seconda al PalaAgil fra Biella e Verbania. Alle 15 la finalina 3/4 posto a Trecate, a Novara la finalissima.

U13, conquistati i quarti di finale

Una bella vittoria che vale il passaggio ai quarti di finale. L’Under 13 di Gianni Zanelli vince 3-0 contro Koala Fontaneto e si aggiudica i quarti di finale. Sarà una sfida di andata e ritorno con Bellinzago: primo appuntamento martedì 5 in trasferta e ritorno martedì 12 in casa per strappare il biglietto che vale la Final Four.

U18, inizia benissimo la fase regionale

Una bella vittoria 0-3 (8-25; 23-25; 12-25). Inizia nel migliore dei modi il percorso regionale delle Igorine di Matteo Ingratta, con un punteggio pieno a casa di To Play Torino. Sono in tutto tre le sfide, la prossima in casa il 25 aprile contro Pgs El Gall La Morra e poi il primo maggio alle 11 contro Collegno.

U12 4X4, bella seconda fase!

Una domenica di partite e grandi soddisfazioni per le Igorine Under 11 iscritte al campionato Under12 4X4. La formazione Azzurra ha chiuso al primo posto la seconda fase, mentre la Blu al secondo e ora si attendono aggiornamenti per la Final Six. La squadra Azzurra ha battuto 3-0 Alessandria Blu e Acqui Blu e poi ha fatto risultato pieno nel derby; la Blu ha fatto molto bene con Alessandria Blu e Acqui Blu.