BEA Chieri, la serie D passa in casa contro Atlavir

Domenica 3 aprile il ChaTariffa Leopardi Future Lab ha ospitato al PalaCascinaCapello Atlavir Rivalta , per la quinta giornata della Seconda Fase Salvezza.

Nel primo tempo Atlavir fa valere il proprio gioco e BEA fatica a contenere soprattutto l’individualità di Caratozzolo, che guida i suoi fino al 50esimo punto prima dell’intervallo (38-50). La gara però è tutt’altro che chiusa. I Leopardi rientrano in campo concentrati e organizzano adattamenti difesivi sulle marcature, chiudendo le maglie all’attacco ospite. Berruto, Cristiano e Ratto primeggiano nei rimbalzi e servono un Blanco fenomenale in attacco: 37 punti a referto, 10 triple che valgono i 327 punti segnati in stagione.

Gli arancioni pareggiano i conti in coda al terzo quarto e superano Atlavir già prima dell’ultimo intervallo. Sul finale ingranano ancor più le marce e ampliano il vantaggio fino all’85-76. La vittoria, terza consecutiva al PalaCascinaCapello, vale il sesto punto in classifica generale ed è un passo importante verso la salvezza, con la zona play-out ormai sempre più lontana.

«Questa gara è stata una grande prova di maturità – commenta coach Colò – Atlavir è arrivata al PalaCascinaCapello alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta precedente contro Grugliasco. Nel secondo tempo siamo riusciti a mostrare tutto il nostro potenziale. Ora prepariamo con ottimismo la prossima gara contro Basket 2000 Nichelino, per noi la squadra più difficile da affrontare a livello di talento e qualità individuali».

BEA CHIERI SSDRL – POL. DIL. ATLAVIR 85-76

Parziali: 22-29, 38-50, 64-62

BEA CHIERI: Bertoglio, Bianco T., Vignoli, Bergese, Barbero 16, Zanatta 3, Maistrello, Bianco V. 5, Ratto 5, Berruto 11, Blanco 37 (C), Cristiano 8. All. Colò, Ass. Pirocca, Acc. Bianco L.

ATLAVIR: Beltramino 10, Damiano, Calanni Fracco, Peretto 3, Caratozzolo 22, Gonella 3, Gallo 7, Aruga 10, Segato 8, Tola 9, Vietto 4. All. Ramazzina, Acc. Comazzi.