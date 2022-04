Derthona Basket, definiti i gironi della Next Gen Cup 2022

Virtus Segafredo Bologna , Vanoli Young Cremona e Allianz Pallacanestro Trieste . Sono le avversarie della Bertram Yachts Tortona nei gironi della prima fase della Next Gen Cup , la competizione riservata alle formazioni Under 19 dei sedici club di Serie A.

Dopo lo stop della passata edizione per la pandemia e il rinvio, sempre causa Covid, dall'originale data dello scorso febbraio che ha fatto saltare la coincidenza con la disputa della Final Eight di Coppa Italia, prende finalmente piede l'edizione 2021/2022 del torneo giovanile, in programma da giovedì 5 a venerdì 7 maggio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

I gironi stilati da Legabasket prospettano sfide probanti sul parquet marchigiano per i ragazzi di Tortona allenati da Luca Ansaloni, freschi reduci dalla chiusura a metà classifica della regular season del girone ligure-piemontese con un bilancio di 12 vittorie e 10 sconfitte, con un finale di campionato in crescendo grazie ai sette successi negli ultimi otto incontri.

La formula del torneo prevede la suddivisione delle partecipanti in quattro gironi da quattro squadre, che si affronteranno nelle tre giornate di gare per decretare le vincitrici di ciascun girone, le uniche ad essere promosse alla fase finale, organizzata in una Final Four con sede e date da ufficializzare nelle prossime settimane.