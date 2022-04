Vanoli Cremona-Bertram Derthona: info sulla trasferta

I tifosi, per sostenere la squadra in questo importante appuntamento, organizzano un pullman per raggiungere il PalaRadi. Il costo del servizio è di 10 euro e la partenza è fissata alle ore 18 dal piazzale antistante il PalaCamagna. Le adesioni al trasporto sono possibili in via telefonica, contattando il numero 333 6501456.

I tifosi che decideranno di aderire a questa opportunità potranno acquistare i tagliandi per la Gradinata del palazzetto di Cremona al costo di 10 euro (fino a esaurimento dei posti concessi al Club) recandosi presso la sede del Derthona Basket, sita in Via San Marziano, nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: da oggi, mercoledì 6 aprile, a venerdì 8 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Per ogni ulteriore informazione relativi ai biglietti è possibile contattare la società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it