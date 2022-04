Cuneo Volley a Porto Viro per l’ultima giornata di regular season

Domani saranno passati 179 giorni dal fischio d’inizio della Regular Season 2021/22 del campionato di serie A2 maschile e saranno ben cinque i campi su cui si giocheranno le ultime gare decisive; chi in vista dei play off e chi per la salvezza. La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo attualmente al 3° posto, a una sola lunghezza da S.Croce, tenterà in tutti modi di portare a casa il bottino pieno dal recupero della 12^ giornata in trasferta a Porto Viro, perché il secondo posto è ancora possibile.

«Sarebbe importantissimo concludere al secondo posto per tante ragioni,ma sappiamo che non dipende solo da noi, quindi penseremo alla nostra partita cercando di portare a casa il massimo risultato è poi vedremo in che posizione saremo. Penso che con queste 8 squadre qualificate, sarà un bel playoff, può succedere qualsiasi cosa e dovremo farci trovare pronti per iniziare nel miglior modo possibile» - capitan Iacopo Botto.

Le cinque gare a calendario verranno giocate simultaneamente alle ore 20.30 e saranno tutte in diretta YouTube sul canale Volleyball World

Ecco nel dettaglio le partite in programma:

• DELTA GROUP PORTO VIRO vs BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO

• CAVE DEL SOLE LAGONEGRO vs HRK DIANA GROUP MOTTA

• KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE vs EMMA VILLAS AUBAY SIENA

• POOL LIBERTAS CANTU’ vs GRUPPO CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA

• SIECO SERVICE ORTONA vs BCC CASTELLANA GROTTE

La griglia finale dei play off 2021/22 vede fuori dalle 8 prescelte, formazioni che a inizio stagione molti avrebbero dato per protagoniste, ma per diversi motivi e situazioni ognuna si è trovata ad esserne esclusa. Abbiamo chiesto proprio al nostro capitano quale tra queste secondo lui meritava di arrivarci, ed ecco cosa ci ha risposto: «Credo che Cantù sia la squadra che ha avuto più problemi durante questa stagione, tra covid ,infortuni e situazioni contrattuali. Dopo un inizio di stagione molto positivo è scivolata indietro; se avesse continuato con il gioco espresso ad inizio stagione poteva stare tranquillamente nella parte alta della classifica».



Non ci resta che augurare un buon finale di regular season a tutti: ANDUMA!