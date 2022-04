ASD Tennistavolo Savigliano: serata di sport, musica e solidarietà!

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Savigliano ha deciso di unire in una sola serata sport, musica e solidarietà!

Ma partiamo dalla sua storia, il “Tennistavolo Savigliano” nasce nel lontano 2004 grazie all’opera di alcuni appassionati tra cui Luca Mondino e Paolo Bonino e in un decennio vengono raggiunti risultati significativi in termini sia di partecipazione che di quantità, con circa una 50 di atleti impegnati anche in campionati nazionali, oltre ad organizzare alcune manifestazioni anche a carattere italiano. Venendo a mancare la spinta organizzativa iniziale la società va in “letargo”, riuscendo però a rimanere viva grazie all’incessante opera caparbia della “presidentissima” Elisa Monge.

Nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 due compagini riappaiono nel campionato provinciale Fitet dando inizio ad una nuova avventura sportiva ma solo a maggio del 2021, con il cambio del Consiglio Direttivo, si ha una decisa ripresa dell’attività con la partecipazione di 2 squadre alle serie D3 e una in D2 grazie alla cessione dei diritti partecipativi degli amici del “Tennistavolo Bra”. Da inizio settembre 2021 è iniziata la collaborazione tecnica con Valentino Piacentini, tre volte campione italiano di singolo, che ha portato i suoi frutti con la conquista del titolo provinciale individuale 6ª categoria del giovane Lorenzo Rivoira e con i “ragazzi” della D2 che hanno inaspettatamente centrato la promozione alla categoria superiore.

Da gennaio 2022 si è poi aggiunto nello staff tecnico Alessandro Soraci, attuale n° 35 in classifica generale e giocatore in serie A2 e anche lui vincitore di svariati titoli nazionali. Collabora con la società, anzi ne è parte integrante, anche Luca Boscolo, saviglianese doc, cresciuto nel vivaio del A4 Verzuolo, giocatore con grandi potenzialità in serie nazionale. L’attuale direttivo è composto da Mauro Agnesina Presidente, Claudio Tortone Vicepresidente, Fiorito Alberto Direttore Tecnico, Gigi Dossetto Direttore Sportivo. La parte gare è sulle spalle di Elisa Monge. Ma veniamo alla nuova “invenzione” del ds Gigi Dossetto… che “coinvolge” Fabrizio De André, tra i più grandi cantautori della nostra storia ed un artista monumentale. Sono passati più di vent’anni Faber, però, continua ad emozionare grazie anche ai gruppi musicali che continuano a portare in giro le sue canzoni, come Renato Franchi e l’“Orchestrina del suonatore Jones” ospiti del “Tributo a Faber” con appuntamento alle 20.45 di venerdì 8 aprile al cinema/teatro Aurora di Savigliano.

Nati negli anni ‘90, come gruppo cover, hanno all’attivo numerosi album e centinaia di concerti dove portano i temi sociali del Lavoro, dell’Immigrazione, del vivere quotidiano e della pace, al fianco di una significativa produzione discografica. Verrà inoltre presentato dagli autori Claudio Sassi e Walter Pistarini il libro “Collezionare De Andrè”, un monumentale lavoro che racconta Fabrizio De André a partire, ovviamente, da una completa discografia con le edizioni Italiane ed estere, incluse le raccolte, i video, le basi musicali e tanto altro ancora. L'evento nasce dalla collaborazione di due associazioni saviglianesi, il “TennisTavolo Savigliano” (tra l’altro Claudio Sassi è stato un pongista di livello nazionale) ed una nel campo sociale l’A.S.HA.S. Onlus che si sono incontrate per organizzare qualcosa di spettacolare. Una serata per cantare, ascoltare e pensare!