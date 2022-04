Derthona: le info sui pullman per le gare contro Brescia e Varese

Doppio turno casalingo consecutivo per la Bertram Derthona, che sfiderà la Germani Brescia mercoledì 13 aprile alle ore 20.45 (recupero 16° giornata) e la Openjobmetis Varese sabato 16 aprile alle ore 17.30 (27° giornata) al PalaEnergica Paolo Ferraris.

Per agevolare i tifosi che vorranno seguire la squadra in questi due importanti appuntamenti, la società mette a disposizione il trasporto gratuito per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. La partenza è fissata alle ore 18.15 di mercoledì e alle ore 15 di sabato dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona.

Le adesioni sono aperte anche ai ragazzi e alle famiglie dei settori giovanili di Bertram Derthona, Autosped Castelnuovo Scrivia e Olympia Voghera. Per riservare il posto sul pullman è possibile contattare la società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.