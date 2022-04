Racing Team RiveRosse, legame con il territorio e passione per la mountain bike

Dal legame con il territorio e dalla passione per la mountain bike nel 2010 nasce il Racing Team RiveRosse . Un gruppo di amici con la volontà di far conoscere il meraviglioso comprensorio delle RiveRosse, zona situata nei comuni di Brusnengo, Masserano, Roasio, Lozzolo, Villa del Bosco, Sostegno e Gattinara. Un paradiso che si presta benissimo alle attività sportive, con un terreno altamente drenante, che è diventato famosissimo tra i praticanti della disciplina della MTB.

La squadra fin da subito ha suscitato un grande interesse e di anno in anno ha visto una crescita costante di tesserati, fino ad arrivare al giorno d'oggi ad essere una tra le realtà più conosciute e apprezzate del panorama ciclistico, fuoristradistico piemontese e non solo, con più di 100 tesserati.

Poco dopo la nascita del Team, insieme ai fondatori del Parco Arcobaleno situato in Frazione Cacciano comuni di Masserano (Biella) e grazie alla ditta Sasil S.r.l, che ha concesso il parco in comodato d'uso gratuito. Si è voluto dar vita a un tracciato unico, qualcosa che potesse allenare i ragazzi in totale sicurezza, ma che li proiettasse ad un alto livello tecnico. Dalle idee del Presidente Marco Benetel e dei sui collaboratori, nasce il Bike Park RiveRosse , un tracciato permanente di 6 km, modulabile in base alle proprie capacità tecniche, dove lungo il percorso, rock garden, paraboliche, salti e chicken line, rendono il circuito altamente allenate, per preparare giovani promesse nella disciplina del Cross Country , che durante l'anno agonistico, andranno a confrontarsi con realtà europee mondiali, dove nazioni come la Francia e la Svizzera negli ultimi anni la fanno da padrona.

Un ringraziamento va soprattutto ai maestri come Marco Benetel, Andrea Sberse, Paolo La Fata, Irene Galante, Anselmo Cagni, Marco Fossati, Massimo De Nardie e a tutti i ragazzi che con grande impegno e dedizione, continuano a far ben figurare la squadra del Racing Team RiveRosse in tutte le manifestazioni a cui prevedono parte.

In questi anni i ragazzi del Team hanno fatto incetta di titoli regionali e nazionali, non solo nel Cross Country, ma anche nell'Enduro. Non dimentichiamo che è grazie soprattutto agli sponsor se una piccola realtà come quella del Racing Team RiveRosse, riesce a portare avanti progetti importanti rivolti ai giovani, supportando investimenti per l'acquisto di attrezzature.

In questo ultimo anno il Team ha voluto legarsi ancora di più al territorio e a suoi prodotti. Infatti all'interno della squadra si sono inserite due nuove figure e sono le Guide Accompagnatrici riconosciute dalla Federazione Italiana Ciclismo e dalle Regione Piemonte, perfettamente in regola con le ultime normative in caso di accompagnamento. Marco Benetel e Irene Galante saranno felici di accompagnarvi alla scoperta del suggestivo comprensorio delle RiveRosse.