BEA Chieri cade nel finale a Savigliano, ma ad un passo dai play-off

Mercoledì 6 aprile la Planet Smart City BEA è scesa in campo ospite di Amatori Basket Savigliano , per il recupero della decima giornata del girone d’andata. Al PalaFerrua si ripete il copione della gara al PalaCascinaCapello di pochi giorni fa: squadre in equilibrio fino al finale, con il successo che per i Leopardi sfuma negli ultimi possessi.

A una sola giornata dalla fine della Regular Season, la Planet Smart City è a un passo dallo storico accesso ai Play-Off al primo anno nel massimo campionato regionale. Con una vittoria nella sfida casalinga di domenica contro Ginnastica Torino blinderebbe la qualificazione alla seconda fase con le migliori squadre del Piemonte. Ma, se i saviglianesi sabato sera supereranno anche Teens Biella, i Leopardi potranno già festeggiare con un giorno d’anticipo.

LA GARA

Nei primi minuti De Simone e Tulumello rispondono ai tiri da dietro l’arco di Savigliano (8-8), che a metà quarto infila un parziale 6-0 guidata dall’ex BEA Drame e costringe coach Vassalli al primo time out (14-8). I Leopardi ricuciono presto e sul finale della decina Abrate sigla dai 6.75 il primo sorpasso: 20-21. I padroni di casa sono bravi a colpire la difesa ospite in avvio di seconda frazione, quando BEA inizia a sparacchiare al tiro e non trova per parecchi minuti il fondo della retina. Sul -9 Scalzo sblocca i suoi dalla lunga distanza, poi Tagliano serve bene D’Arrigo in mezzo all’area e gli arancioni si riportano sotto. De Simone si muove bene nel pitturato e BEA è sopra di uno all’intervallo lungo.

Savigliano ingrana la quinta al rientro in campo e in un amen vola sul +14 (54-42, massimo vantaggio) con un 6-0 Drame. Vassalli ferma tutto e il time out dà la scossa ai Leopardi, che tornano a tessere buone trame in attacco e chiudono gli spazi alle iniziative ospiti: 56-55.

Nell’ultima decina è un ispirato Colli a guidare l’attacco arancione: l’esterno arancio-nero ne mette 8 in fila e porta la Planet Smart City fino al -2 (72-70) a quattro minuti dal termine. Baruzzo è ancora concreto dalla lunga distanza, De Simone accorcia ancora nell’ultimo minuto ma i tiri del pareggio restano sul ferro. Savigliano può così festeggiare sul 78-74.

IL COMMENTO

«Ancora una volta la gara è stata decisa solo negli ultimi secondi– commenta coach Vassalli – Nel finale avevamo nelle mani la palla del pareggio ma non siamo stati abbastanza lucidi da concretizzarla. Abbiamo giocato una buona prova: siamo stati in testa in più occasioni, riuscendo sempre a rientrare anche quando Savigliano è passata in vantaggio. A inizio anno ci siamo dati l’obiettivo dei play-off, molto ambizioso per una squadra al primo anno in Serie C Gold, ancora di più dopo la stagione complessa che abbiamo vissuto. Guardiamo con fiducia alla gara di domenica contro Ginnastica, con la consapevolezza di avere nelle mani le carte giuste per raggiungerlo».