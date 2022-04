Granda College Cuneo, il recap della settimana

Under 16 Gold - Girone Coppa - 02/04/2022 METALRESINE SAVIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO: 62-73 (17-21; 37-28; 48-56) GRANDA COLLEGE : Putortì, Peruzzi, Daziano, Bodino, Bedino, Amariei, Delogu, Torelli, Grosso, Messi, Armando, Rinaudo.

Under 13 Femminile – 03/04/2022 GRANDA COLLEGE CUNEO – BEA LEOPARDI CHIERI: 37-36 (12-8; 19-14; 25-30) GRANDA COLLEGE : Rosato, Derguti 12, Marchisio 8, Nikaj 4, De Marchi, Combale 3, Licata, Quattrone, Grant, Putortì, Civera 2, Bedino 8.

Terza vittoria al cardiopalma per l'Under 13 Femminile

«Possiamo sicuramente migliorare la tenacia e la grinta difensiva; essere arrivati alla fase TOP è sicuramente una bella soddisfazione per questo gruppo e tutte queste partite contro squadre così forti sono un bello stimolo per tutti», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

Già dal primo quarto si nota la differenza fisica tra le due squadre, ma Cuneo si impegna e non molla mai cercando di mostrare in campo ciò su cui si lavora durante gli allenamenti settimanali: gioco di squadra e movimento senza la palla.

Difficile partita per i nostri Under14 Silver contro la fortissima PMS.

Under 14 Silver – Fase Top – 02/04/2022 GRANDA COLLEGE CUNEO – MONCALIERI BASKETBALL: 32-71 (7-17; 15-35; 24-52) GRANDA COLLEGE : Giordana, Solare, Rusignuolo, Tardivo, Fissolo, Galliano, Caula, Bedino, Foglia, Viale, Ramonda.

Partita complicata per l'Under 14 Silver

Dopo i 5 minuti di intervallo, Cuneo entra in campo con tutt'altra faccia; la difesa si fa molto più intensa ed aggressiva, l'attacco invece circola la palla con grande efficacia, realizzando la bellezza di 28 punti. L'inerzia della gara cambia completamente e Cuneo chiude sul +8.

Nel primo quarto gli attacchi hanno la meglio sulle difese: Cuneo attacca il ferro con grande efficacia, segnando 21 punti, mentre in difesa patisce l'altissima percentuale dal perimetro dei locali. Alla prima sirena Cuneo è sul +4.

Under 15 Femminile – Girone Coppa – 03/04/2022 GRANDA COLLEGE CUNEO – LANGHE ROERO TWIN TOWNS: 49-31 (14-9; 24-16; 40-20) GRANDA COLLEGE : Giordano 4, Castellino 2, Nikaj 11, Tetamo 7, Ravera, Foglia 6, Bramardi, Peano 5, Scossa-Lodovico, Lanouar, Pashollari 12, Ferrero 2

Vittoria per l'Under 15 Femminile

«Nelle ultime tre gare, abbiamo conquistato delle vittorie molto risicate; sicuramente c'è tantissimo da migliorare, ma è evidente lo spirito di queste atlete che non mollano veramente mai», queste le parole dei Coach Griffanti e Regolo al termine della gara.

Nel quarto periodo esce l'agonismo delle ragazze Granda College. Per nulla intimorite dal parziale avversario, recuperano le energie e con un contro parziale di 12-6 conquistano la vittoria per un solo punto. Da sottolineare il 4 su 4 ai tiri liberi negli ultimi minuti di gioco che ha portato dal -3 al + 1 le cuneesi, a dimostrazione del loro grande carattere.

Nel terzo quarto, la gara cambia: le ospiti aumentano nettamente la loro intensità difensiva, mentre Cuneo rimane spiazzata dalla verve delle ragazze di Chieri, che prima agganciano e poi sorpassano le locali; alla sirena del periodo Chieri è + 5 a suggellare un parziale di 6-16 per le ospiti.

Terza vittoria consecutiva per l'Under 13 Femminile dopo una bellissima gara contro Bea Leopardi Chieri.

Seconda vittoria consecutiva per l'Under 15 Femminile contro una rimaneggiata Langhe Roero.

Nel primo quarto, partono bene le cuneesi, sospinte dalla coppia Pashollari e Nikaj che segnano con costanza, grazie a buone collaborazioni offensive.

Nel secondo quarto Cuneo incrementa lo scarto, ma non riesce a scappare via complici i problemi di falli di alcune atlete, e un calo di energia difensiva che consente molti secondi tiri alle ospiti.

Nella terza frazione, Granda College cambia marcia: la difesa concede solo 4 punti alle ospiti e l'energia dimostrata porta a numerosi canestri in contropiede; con un parziale di 16-4 le locali chiudono la gara.

Nell'ultima frazione tutte le atlete coinvolte portano un buon contributo che permette di mantenere il vantaggio accumulato; vince Cuneo 49-31.

«Queste due vittorie, spero ci permettano di avere maggiore consapevolezza dei nostri mezzi; la strada è ancora lunga, ma stiamo migliorando», queste le parole di Coach Griffanti al termine dell'incontro.

Buona gara per la Seire D contro la fortissima Pino Torinese

Serie D Maschile – Girone Top – 03/04/2022

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – TORINO TEEN BASKET: 56-78

(8-18; 22-37; 36-55)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Comino, Rosso, Grosso, Isaia, Manfredi, Massa, Ramondetti, Basso, Cani, Giordano, Rinaudo.

Partita casalinga difficile per i nostri ragazzi delle serie D contro la forte e esperta Torino Teen.

Cuneo parte bene con un mini-parziale di 6 a 2 ma poi qualcosa si inceppa in attacco e le soluzioni affrettate non portano grandi risultati: il periodo si conclude 8-18 per gli ospiti.

Nel secondo quarto Cuneo gioca un po' meglio e subisce perdendo il parziale di soli 5 punti; all'intervallo la partita è sul 22-37 per la squadra ospite.

Nella seconda parte della gara Cuneo gioca praticamente alla pari perdendo ogni quarto di pochi punti di scarto; i ragazzi di coach Lelli affrontano bene il pressing esasperato di Torino e fanno buone scelte offensive.

Il risultato finale sentenzia 56-78, ma coach Lelli è abbastanza soddisfatto della crescita dei ragazzi, perché partite così dure ed intense sono molto utili per i nostri giovani.

«Sicuramente sono da migliorare la concentrazione e l'attenzione difensiva contro squadre così esperte, ma i miglioramenti sono ogni giorno più evidenti», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

Partita spettacolare per l'Under 14 Gold

Under 14 Gold – Fase Top – 05/04/2022

NOVIPIU' JB MONFERRATO – GRANDA COLLEGE CUNEO: 73-96

(23-21; 43-46; 59-78)

GRANDA COLLEGE: Picollo G., Di Meo, Grosso, Vergnaghi, Mattio, Condur, Cusimano, Picollo P., Bernardi, Olomo.

Trasferta a punteggio altissimo per gli Under 14 cuneesi, sul campo di Casale.

Attacchi spumeggianti e difese altalenanti permettono ad entrambe le squadre di finire con un punteggio alto.

Bellissimi i primi due quarti tra queste due giovani squadre che mostrano un'ottima intensità e belle giocate offensive. All'intervallo il tabellone della storica palestra Leardi segnala 43-46 per la squadra ospite.

Nel terzo periodo Cuneo è molto più attenta e segna ben 32 punti, grazie a difese attente ed anticipi col tempo giusto che producono facili canestri in contropiede.

Casale non riesce a tenere questo ritmo alto di gioco e l'ultimo quarto inizia con Cuneo in vantaggio per 59-78 permettendo a coach Lelli di ruotare tutti i ragazzi presenti, compresi tre 2009.

La partita si chiude sul 73 a 96.

Un applauso ad entrambe le squadre per la bellissima prima parte di partita; davvero un bello spot per la pallacanestro giovanile.

Trasferta insidiosa per l'Under 19 Gold

Under 19 Gold – Fase Top – 06/04/2022

TAM TAM TORINO – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO: 60-66

(20-16; 34-34; 51-53)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Comino, Rosso, Isaia, Manfredi, Massa, Ramondetti, Basso, Comotti, Giordano, Rinaudo, Pavan.

Trasferta torinese insidiosa per la nostra Under 19 Gold, targanta Agrimontana, sul campo di Tam Tam.

La squadra di capitan Basso parte un po' al rallentatore e Tam Tam ne approfitta subito portandosi sul 20 a 16 al 10'.

Cuneo si concentra di più in difesa e, grazie a tanti rimbalzi in attacco, riesce a migliorare le scelte di tiro impattando la partita sulla sirena grazie ad un gioco da 3 punti; all'intervallo lungo si è in perfetta parità (34-34).

Nella ripresa entrambe le squadre giocano qualche minuto a zona ma le buone scelte degli attacchi (per Cuneo ben 5 triple in questo quarto) tengono la partita ancora in equilibrio.

Il quarto periodo inizia sul 51-53 per Granda College che alza tantissimo il ritmo in difesa e permette a Tam Tam solo 9 punti in tutto il periodo finale, ma la partita viene chiusa definitivamente da una bomba importantissima di Edoardo Massa a pochi secondi dal termine per il +6 finale.

Complimenti ad entrambe le squadre per la bella partita e la grande intensità messa in campo.

Serie B Femminile vince Gara 1 di Semifinale

Serie B Femminile – Semifinali Gara 1 – 02/04/2022

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE – LAPOLISMILE TORINO: 72-47

(22-15; 43-21; 57-35)

B.A.M. GRANDA COLLEGE: Ngamene 12, Martinengo 2, Di Meo 6, Grosso 21, Pasero 8, Marfulli, Domizi 13, Bruschetta 2, Marchisio 4, Dalmasso 2, Lorusso, Chiesa.