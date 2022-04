Torino '81, sfida d'alta classifica contro Rari Nantes Camogli

I ragazzi di Aversa arrivano a questa sfida d’alta classifica dopo l’importante vittoria in trasferta contro Brescia Wp, maturata per 7-8 al termine di un match equilibrato. Le calottine di Camogli nel corso della precedente giornata hanno invece strappato un pari per 9-9 contro il De Akker Team. La gara di andata non si è giocata e andrà recuperata il 14 maggio.

Così il coach dei gialloblù Simone Aversa ha presentato il match: «Partita che aspettiamo di giocare con ansia, i ragazzi si sono allenati con concentrazione e applicazione. Abbiamo ancora un allenamento per definire un po’ di dettagli, correggere qualche errore e riprovare alcune soluzioni tattiche, che pensiamo possano essere utili per raggiungere il nostro obiettivo: la vittoria. Ci servono dei punti, siccome ne abbiamo persi alcuni per strada. D’altro canto, ci teniamo anche alla qualità della prestazione, contro una squadra strutturata, esperta, con un alto tasso tecnico e completa in ogni reparto. Mi interessa capire che tipo di prestazione riusciamo ad esprimere. In casa forniamo buone gare ultimamente, quindi sono fiducioso. I ragazzi devono essere carichi al punto giusto, non sentire alcuna pressione particolare, ma ovviamente dare l’anima! Ci teniamo a fare una bella partita davanti a una Monumentale spero piena, siccome abbiamo l’agibilità al massimo della capienza. Ci divertiremo!».

LA COMPOSIZIONE DEL CAMPIONATO E DEI GIRONI

Il campionato di Serie A2 è composto da due gironi con 12 squadre ciascuno, che si affronteranno con gare di andata e ritorno a partire dal 13 novembre. La regular season termina il 7 maggio, poi ci saranno i recuperi delle giornate 8, 9 e 10, e successivamente play-off e play-out. Ai play-off accederanno le prime quattro formazioni di ogni girone, ai play-out la penultima e la terzultima di ogni raggruppamento. L’ultima di entrambi i gruppi sarà retrocessa.

Si ricorda la composizione dei due gironi:

Nord: Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker Team, Lavagna 90, President Bologna, RN Arenzano, RN Camogli, RN Imperia 57, Telemedico Sportiva Sturla e Reale Mutua Torino ’81 Iren.

Sud: Acquachiara 2000, CC Napoli, Cus Palermo, NC Civitavecchia, Pol. Muri Antichi, RN Florentia, RN Frosinone, RN Sori, Roma Arvalia, Roma Vis Nova, SC Tuscolano e Vela Ancona.

La gara si disputerà domani, sabato 9 aprile, alle ore 18, presso la Piscina Stadio Monumentale di Torino e live sulla pagina Facebook della società.