Chieri ’76 a Monza per il primo atto dei play-off

Iniziano i play-off e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 trova di nuova sulla sua strada la Vero Volley Monza . Un déjà vu per le ragazze di coach Bregoli che già l’ha affrontata nei quarti del tabellone scudetto 2020/2021. Le brianzole, peraltro, sono anche le avversarie contro cui in questa stagione Chieri ha giocato più volte: alle due partite della regular season, entrambe vinte da Monza (0-3 al PalaFenera, 3-1 nel suo palazzetto), si aggiunge infatti il quarto di Coppa Italia che il 30 dicembre ha visto le biancoblù imporsi 0-3 all’Arena di Monza. Ora si aggiungono queste nuove sfide, che porteranno una delle due contendenti in semifinale contro Novara e Cuneo.

Il primo atto della serie fra Monza e Chieri andrà in scena domenica 10 aprile all’Arena di Monza, con fischio d’inizio alle ore 19.30 e diretta televisiva su Sky Sport Arena. Seguirà gara-2 mercoledì 13 aprile (ore 20,30) al PalaFenera, mentre l’eventuale e decisiva gara-3 si giocherà a Monza nel weekend di Pasqua. Chieri e Monza si sono affrontate per la prima volta in B1 nel 2011. Quello di domenica sarà il confronto numero 20, per un bilancio complessivo di 14 vittorie a 5 per Monza. L’unica ex è Alessia Mazzaro.

«La stagione è stata davvero speciale per me, con momenti bellissimi e anche alcuni bassi, ma non potrei immaginare un gruppo migliore di ragazze con cui allenarci in palestra ogni giorno – sottolinea la schiacciatrice statunitense Ali Frantti – Sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto finora e della fatica necessaria per essere pronte ogni giorno. Ma non è ancora finita, adesso inizia la parte più emozionante della stagione, quella dei play-off. Voglio godermi questo momento, divertirmi con queste ragazze e darci dentro!».