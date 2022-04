B1-F: Agil Igor Volley sfida la capolista Palau

«Sicuramente sappiamo tutte che non sarà facile, Palau è un'avversaria esperta e non ha intenzione di cedere nulla, però faremo del nostro meglio per giocare una bella partita, - dice la Igorina Chiara Valsecchi - ci stiamo allenando bene e siamo cariche per questa nuova sfida che affronteremo con grinta ed entusiasmo».