Fulgor Basket, sfida d'alta classifica con Legnano

La Paffoni Fulgor Basket si prepara alla sfida contro Legnano Knights di domenica. Una partita fondamentale nel percorso di crescita rossoverde, che li opporrà ad una squadra di alto livello e di alta classifica come i biancorossi di coach Eliantonio.

A presentare la partita è Flavio Fioretti, capo allenatore della Paffoni che spiega: «Mi aspetto una partita molto tosta, tra due squadre al vertice del girone che si giocano punti importanti. Sarà la prima volta dopo due anni in cui anche a Legnano tornerà il palazzetto tutto esaurito, ci sarà tanto tifo fa entrambe le parti e la partita mi immagino possa essere piuttosto tesa. Legnano non può permettersi di perdere punti e noi dovremo essere in grado di esprimere la continuità di gioco avuta con Livorno e con Langhe Roero».