B1-F: Agil Igor Volley cade in casa contro Palau

Una battaglia soprattutto nel secondo e terzo set e lunghi scambi, ma la sfida con la capolista finisce in tre set. La B1 di Matteo Ingratta cede 0-3 a Capo d’Orso Palau nella seconda gara di recupero e ora ne mancano ancora due. Igorine in campo con Coccoli opposto a Brandi, Galliano e Costantini al centro, Bosso e Giorgetta schiacciatori, Garavaglia libero.

L’avvio è di casa (3-1), Palau ricuce 5-4 e e fino al 9-10 le Igorine giocano alla pari con tanta energia. L’energia continua, ma la capolista piazza un break di nove punti in fila e il tabellone dice 9-19 (sul 9-13 pausa per Ingratta). Due errori al servizio ospiti consentono alle Igorine l’11-21, ma il set si chiude 13-25.

Nel secondo set è 1-3 per Palau, con le Igorine a farsi sentire a muro per il 5-4; ancora un break per le ospiti e Ingratta richiama le sue (5-8). Palau si porta sul 7-14, le Igorine sono pazienti e sono brave a ricucire (14-18 con doppio ace). Altri due punti ospiti valgono il 14-20, le atlete di Ingratta non hanno intenzione di cedere e dopo un lungo scambio il punteggio è 19-21. Distanze ravvicinate fino al 21-23, poi Palau chiude 22-25.

Nel terzo set le padrone di casa lottano dalla prima all’ultima palla. Dopo il 3-3 iniziale sorpasso Igorine per il 5-4, poi è confronto punto a punto fino all’8 pari, quando Palau sigla un 8-11 che vale il time out di Ingratta. Igorine di nuovo a contatto per il 9-11, poi arriva la seconda pausa sull’11-15. Tre punti in fila per le Igorine valgono il 15-17 e con una concreta rimonta il contatto è stretto (19-22). Il finale però vede sorridere la capolista: 20-25.

Agil Igor Volley – Capo d’Orso Palau 0-3

Parziali (13-25; 22-25; 20-25)

Igor: Brandi, Sassolini V., Coccoli 1, Valsecchi ne, Bosso 12, Sassolini H. 1, Maiezza (L), Costantini 5, Garavaglia (L), Galliano 2, Giorgetta 5, Perfetto 7, Pandolfi 3. All. Ingratta.

Palau: Menardo 7, Ottino 15, Ghezzi 4, Mezzi 10, Sintoni 2, Degortes (L), Mura, Leone, Aliberti 8, Tesanovic ne, Moretto 8, fiore 2. All. Guidarini.