Giaguari Torino, il recap sulle giovanili

I Giaguari escono dal bowl inaugurale della stagione flag giovanile con un secco 4-0 per tutte le formazioni che rappresenta un bel passo avanti per la qualificazione alle finali di Grosseto di tutte e tre le formazioni, evento che non si verifica da qualche anno.

La Under 13 ha vinto 26-6 la partita di apertura contro i Blitz, ma ha sofferto un po' nella partita successiva contro i Pirates, andando anche sotto nel punteggio ma riuscendo poi a rimetterla sui giusti binari e vincerla 26-24. Nella seconda partita contro i Pirates Savona è arrivata una vittoria un po' più tranquilla per 39-14, ma le cose, stavolta, si sono complicate nella seconda partita con i Blitz, vinta sul filo di lana per 21-18.

Letteralmente travolgente la formazione Under 15, anch'essa impegnata contro Blitz e Pirates. Vinta agevolmente 46-0 la prima con i Blitz, i Giaguari hanno trovato un po' più di resistenza da parte dei Pirates che, seppure saliti a Torino solamente in cinque, hanno tenuto ottimamente il campo in entrambe le partite. Vittoria, comunque, per i Giaguari in entrambe le occasioni: 26-0 la prima e 26-6 la seconda. I Giaguari hanno chiuso la giornata con un rotondo 81-0 nei confronti dei Blitz Balangero.