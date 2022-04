Curling: Italia in finale per il Bronzo a Las Vegas!

Notte italiana da incorniciare e ricordare da Las Vegas . Gli azzurri con una prestazione di grande agonismo e determinazione superano con il punteggio di 10-4 la Svizzera di Yannick Schwaller e volano in semifinale con un risultato che consentirà di lottare per le medaglie iridate.

Nel successivo incontro di semifinale niente da fare per gli azzurri opposti alla Svezia. Dopo il successo che ci ha portato a sfidare i Campioni Olimpici Joel, Amos, Sebastiano e Simone sono entrati in campo determinati a "vendere cara la pelle", ma la formazione stellare di Niklas Edin non ha concesso nulla. Dopo un inizio equilibrato la svolta della gara al quinto end: una doppia bocciata dello skip scandinavo ha segnato la gara con 4 punti in casa. Sul punteggio di 7-1 sono stati vani i nostri tentativi di rimettersi in gioco. Un punto al sesto end, due successive mani rubate e poi, la resa alla nona mano con un ultimo punto svedese e punteggio di 8-4.

Nell'altra semifinale il Canada ha superato gli Stati Uniti per 8-4. Stasera alle 20 ora italiana l'Italia affronterà i padroni di casa alla ricerca di un podio storico. Comunque finisca la gara per gli azzurri questo Campionato del Mondo verrà ricordato ed incorniciato come il miglior risultato della storia azzurra. Dall'alto, lo sguardo fiero di Franco Zumofen, veglierà sugli azzurri. Un grazie enorme da parte di tutti gli sportivi pinerolesi e non solo per la splendida avventura.