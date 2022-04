Agil Igor Volley: l'Under 16 Eccellenza conquista il titolo territoriale!

Una doppietta assolutamente non scontata e per questo la festa è ancora più dolce. L’ Under 16 Eccellenza Regionale conquista il titolo territoriale fra le mura di casa del PalaIgor! Le atlete di Barbara Medici e Andrea Garagiola hanno realizzato due rotondi 3-0 , al mattino contro Ad Alessandria Volley Ecc (25-18; 25-19; 25-13), e al pomeriggio contro Creminelli Salumi Virtus Biella (25-14; 25-18; 25-17). Entrambe le sfide sono state di altissimo livello e in campo si è vista la forza del gruppo: brave le Igorine a dettare il proprio gioco anche quando gli avversari si sono avvicinati. Ora si caricano le pile perché inizia la fase regionale (fase per cui la squadra era già qualificata avendo preso parte al campionato regionale).

Le parole di Barbara Medici: «Siamo assolutamente contente, non si trattava di partite scontate, le altre tre avversarie sono tutte squadre buone, non è stata una passeggiata, - dice – Biella è una squadra che le ragazze hanno spesso patito, anche negli anni precedenti e per questo la felicità è doppia. Personalmente è il mio primo titolo giovanile e la soddisfazione è tanta, soprattutto perché per la prima volta ho visto mettere in campo davvero tanto di quello su cui lavoriamo in palestra quotidianamente. Ora vogliamo continuare così nel regionale, questo titolo ci deve dare ulteriore consapevolezza dei nostri mezzi».

Agil Igor Volley: Aimaretti, Badalamenti, Barberini, Berra, Brezza, Caruso, Chafik, Gazzola, Khyali, Marianelli, Pagliuca, Rea, Scalvino. All. Medici.