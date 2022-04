JB Monferrato: ultimo quarto fatale a Torino

Si chiude con una sconfitta la prima fase di Regular Season per la Novipiù JB Monferrato che esce sconfitta dal Pala Gianni Asti di Torino con il punteggio di 96-73 . La sconfitta sancisce il sesto posto in classifica in vista della fase a orologio. Nota lieta della partita il rientro in campo di Pendarvis Williams. I migliori realizzatori di serata sono stati Fabio Valentini e capitan Martinoni, entrambi autori di 14 punti.

Il primo canestro della partita porta la firma di Scott, ma dall’altra parte Leggio trova la tripla del 3-2 per la JBM. La due schiacciate consecutive di Scott riportano Torino sul +1, ma dall’altra parte Sarto riporta in vantaggio la Novipiù (9-7 dopo 3’30” di gioco). Si rivede in campo Penny Williams che serve a Hill-Mais l’assist per il +5 JBM (17-12). Il vantaggio della squadra di coach Valentini si dilata sul 20-13 grazie alla tripla di capitan Martinoni e la panchina della Reale Mutua ferma la partita con il time-out. Al rientro in campo segnano due volte Hill-Mais e una volta Scott e la Novipiù va sul +9 (24-15 a 2’ dalla prima pausa). Il primo quarto si chiude sul punteggio di 26-20 per la Novipiù.

Il secondo quarto si apre con la schiacciata di Scott e la tripla di Fabio Valentini (29-22). La tripla di Leggio dà la doppia cifra di vantaggio alla Novipiù (32-22 dopo 2’ di secondo quarto). Il gioco da tre punti di capitan Martinoni e la successiva palla persa di Alibegovic portano la JBM sul +13 (35-22) e coach Casalone ferma di nuovo la partita con il time-out. Dopo la pausa un parziale di 4-0 della Reale Mutua la riavvicina in singola cifra di svantaggio (37-28), ma Williams trova i liberi del nuovo +11. Il canestro di Konè scrive il nuovo -9 per Torino e coach Valentini decide di parlarci su chiamando time-out (39-30 a metà quarto). Dopo il rientro in campo la squadra di coach Casalone mette a segno un parziale di 4-0, chiuso però dai tre liberi di Sarto (42-34). Il semi-gancio di capitan Martinoni dà il nuovo +8 alla JBM (46-38). Si va all’intervallo lungo con il tabellone che recita 49-40 per i ragazzi di coach Valentini.

Al rientro dalla pausa lunga la partita si riapre con la tripla di Fabio Valentini che riporta la JBM sul +12, ma dall’altra parte Landi risponde con la stessa moneta (52-43). Un parziale di 5-0 firmato Martinoni e Valentini porta la JBM al massimo vantaggio di serata (57-43). Un contro-parziale di 6-0 della Reale Mutua riporta i torinesi sul -8 (57-49 dopo 3’30” di terzo quarto). Le due squadre si rispondo colpo su colpo e a metà quarto il gap rimane invariato, ma un un nuovo parziale di 4-0 di Torino la riporta sul -4 (62-58) e coach Valentini ferma tutto con il time-out. Hill-Mais sblocca la JBM e a 3’30” dall’ultima pausa il punteggio è 64-60. Alibegovic trova il pareggio a quota 66 con 1’ ancora da giocare, che è anche il punteggio con cui si va all’ultima pausa.

L’ultimo quarto si apre con il primo vantaggio di serata per Torino grazie a Toscano (68-66). Il parziale della Reale Mutua si allunga a 6-0 (72-66) e la panchina rossoblu ferma la partita a 7’ dall’ultima sirena. Dopo il time-out il parziale si allunga sul 11-0, ma Sarto sblocca la JBM (77-68). Vengono fischiati alla JBM un antisportivo e un tecnico in rapida successione che Torino sfrutta mettendo a segno sei punti, scappando sul +18 (86-68). Fabio Valentini segna il jumper del -18 (88-70 a 3’30” dall’ultima sirena). Williams schiaccia il -20 JBM (93-73). L’ultimo minuto serve solo per stabilire il punteggio finale: vince Torino 96-73.

Il commento di coach Andrea Valentini: «Abbiamo fatto una buona partita per trenta minuti, poi le nostre energie fisiche e mentali sono calate vistosamente. Torino ha vinto meritatamente nell’ultimo quarto. Noi volevamo a tutti i costi arrivare quinti, però onore e merito a Torino questa sera che è riuscita a resistere. Nel terzo quarto abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita, ma non ci siamo riusciti. Dopo abbiamo fatto qualche palla persa e aperto il loro contropiede e la partita è andata in direzione di Torino. Naturalmente bisogna prendere il buono di questa partita che sono i primi trenta minuti, il fatto che Penny Williams è tornato in campo ed il fatto che abbiamo mosso bene la palla. Abbiamo però fatto due quarti con un tipo di arbitraggio e due quarti con un altro tipo, ma non fa niente, fa parte di questo tipo di partite. Torino ha vinto meritatamente, complimenti a loro».

Reale Mutua Torino - Novipiù JB Monferrato 96-73

Parziali (20-26, 40-49, 66-66)

Reale Mutua Torino: Alibegovic 18, Pagani 4, Oboe 8, Landi 14, Pirani, Toscano 6, De Vico 10, Scott 26, Konè 10, Dalle Ave. All. Edoardo Casalone.

Novipiù JB Monferrato: Sarto 11, Bertola, Valentini F. 14, Formenti 5, Sirchia, Williams 8, Lomele NE, Martinoni 14, Feng NE, Ghirlanda, Leggio 9, Hill-Mais 12. All. Andrea Valentini.