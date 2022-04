Reale Mutua Fenera Chieri ’76, gara 1 dei play-off è di Monza

Un risultato meritatissimo a favore delle brianzole, in una partita che pure era iniziata in ben altro modo per i colori biancoblù. Le chieresi infatti erano state protagoniste di un ottimo avvio di gara, condotta con autorevolezza fino al 9-15. Qui però è iniziata un’altra partita, con la squadra di Gaspari padrona del campo capace di aggiudicarsi il primo set 25-23, il secondo in modo più netto di quanto potrebbe far pensare il 25-20 finale, e la terzo con un eloquente 25-13. Miglior realizzatrice Van Hecke autrice di 14 punti, seguita da Danesi (13, di cui ben 8 a muro) premiata MVP; da parte chieresi, le uniche due in doppia cifra sono Grobelna e Cazaute (12).

La serie dei quarti di finale prosegue mercoledì (ore 20,30) al PalaFenera, con Chieri obbligata a vincere gara-2 per arrivare alla decisiva gara-3.

La cronaca

Primo set – Sul 2-2 l’attacco vincente di Grobelna manda sulla linea dei 9 metri Villani, il cui turno di servizio prosegue fino al 2-6 (Cazaute). Quando il vantaggio chierese tocca i 5 punti sul 4-9 (muro di Cazaute su Van Hecke) Gaspari chiama il primo time-out. Ma è sul 9-15 (Cazaute) il secondo time-out del tecnico brianzolo a scuotere Monza che inizia a carburare e, trascinata da Gennari, con un parziale di 7-1 torna in parità sul 16-16 (muro di Danesi su Grobelna). Due errori locali ridanno fiato alle biancoblù (16-19), ma l’inerzia resta favorevole a Monza che pareggia di nuovo a 19, passa in vantaggio per la prima volta sul 21-20 (errore di Mazzaro), e si porta a 24-21 con Van Hecke. Le ragazze di Bregoli annullano due palle set con Alhassan e un’invasione, quindi al terzo tentativo Monza chiude 25-23 con Larson.

Secondo set – Monza prende subito qualche punto di vantaggio (3-0, Van Hecke) che mantiene di fatto inalterato fino al 12-10 (Alhassan). Qui il punteggio gira decisamente a favore della squadra di Gaspari che con un parziale di 8-2 allunga a 20-12. Dopo l’ingresso di Frantti per Villani, l’attacco di Grobelna manda in battuta Cazaute il cui servizio frutta un recupero a 20-16. Larson ferma la rimonta chierese, poi è tutto semplice per Monza che chiude 25-20 alla seconda palla set con Gennari.