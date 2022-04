Curling: impresa storica, Italia di bronzo!

Si sperava in un risultato che potesse far dimenticare la prestazione opaca dei Giochi Olimpici di Pechino, ma la medaglia di bronzo sembrava un obiettivo irraggiungibile. Joel, Amos, Seba, Momo e Mattia si sono superati. Dopo aver fatto sognare il pubblico durante il round robin, hanno effettuato un rush finale fantastico andando a conquistare il terzo posto in una finale a senso unico.