MTS Ser, ancora una bella vittoria

Altra bellissima prestazione delle tigri santenesi dell'MTS, fra le mura amiche del PalaSer, che affronta la terza in classifica il Vega Occhiali Rosaltiora, formazione di tutto rispetto, dotata di buone "altezze" che all'andata ha liquidato la pratica con un netto 3 a 0 a loro favore. Ma sabato scorso la storia è stata ben diversa, perchè davanti si sono trovati una formazione, quella di casa, caparbia e combattiva che non ha lasciato nulla al caso, conquistandosi meritatamente un match combattutissimo per 3 a 1.

Punti assolutamente fondamentali per Destefanis e compagne, che ora hanno la matematica certezza di poter partecipare ai play off promozione. Ultimo treno che non potevano assolutamente lasciarsi scappare, visto che dopo la pausa di Pasqua, andranno ad affrontare il Cus Collegno, un avversario ben più ostico e soprattutto perché, fra le mura di casa, è veramente difficile che si lascino scappare dei punti.

Torniamo però alla partita di sabato scorso in cui coach Di Martino schiera, Baiotto in palleggio, Grassi opposto, Scapati e Destefanis in centro, Garrone e Busso Giulia in banda, Marini libero. Si parte in perfetta parità fino al 7 pari, quando col turno al servizio di Scapati, è Busso Giulia che preme sull'acceleratore e con tre attacchi e un muro a portare le sue compagne sul 12 a 7 costringendo il coach avversario a chiamare il primo time out discrezionale. Le tigri santenesi continuano a prendere le distanze dalle avversarie e si portano al fine del set. Con un bell'attacco in primo tempo di capitan Destefanis e di Garrone il set se lo aggiudicano le padrone di casa per 25 a 21.

Nel secondo set coach Di Martino conferma la formazione del primo set e anche in questa frazione si gioca in parità per quasi tutto il set. Il Rosaltiora non vuole perdere l'occasione di pareggiare i conti e sistema quei fondamentali che erano un po' mancati nel precedente. Le santenesi ricevono e difendono bene, Baiotto distribuisce bene il gioco alle sue attaccanti, in particolar modo ai centrali che riescono ad andare a segno, con fast e primi tempi. Quando sul 19 pari entra Fustini, al servizio, al posto di Destefanis e grazie ad un bel muro di Grassi e un ace della stessa Fustini, si va sul 21 a 19. Sul 21 a 20 è l'Mts Ser che prende le redini del set e con un attacco in primo tempo di Scapati, un attacco di Busso e di Grassi dalla seconda linea si arriva al 24 a 20. Ci pensa ancora una volta Garrone, che con un muro solitario mette a terra il 25 a 20.

Nel terzo set anche qui dopo un inizio in equilibrio (7 pari) sono ancora le tigri santenesi a prendere il largo sulle avversarie fino al 14 a 11. La squadra ospite non demorde e approfitta di qualche imprecisione delle padrone di casa per pareggiare i conti e portarsi in vantaggio per 19 a 22. Coach Di Martino chiama il secondo time out discrezionale per cercare di recuperare una reazione della sua squadra. Questa reazione arriva per qualche punto in recupero, ma a causa ancora di qualche errore, il set viene consegnato alle avversarie per 25 a 19.

Nel quarto e decisivo set le due squadre non vogliono lasciare scappare l'occasione di dominare il set, ma tutto questo non fa altro che mantenere l'equilibrio fra le due formazioni fino al 19 pari. Ogni qualvolta che l'Mts Ser mette la testa avanti, il Rosaltiora le raggiunge. Sul 4 a 5 per le avversarie, Girardi (già entrata nel set precedente al posto di Garrone) entra al posto di Busso Giulia che a causa di un infortunio alla mano sinistra, è costretta ad abbandonare il campo, ma la giovane giocatrice santenese non fa certo rimpiangere l'assente. Sul 20 a 19 torna in campo Fustini e con il suo turno al servizio è con un attacco di Garrone si passa al 21 a 19, così l'allenatore avversario chiama il primo time out a disposizione.

Le tigri santenesi non demordono e si portano sul 23 a 21, ma anche le avversarie non hanno nessuna intenzione di lasciare il campo senza provare il tutto per tutto e con attacco dell'opposto e un muro su attacco di Scapati, si torna nuovamente in parità 23 pari. Il match point arriva grazie ad un attacco della giovane Girardi. Sul 24 a 23 l'allenatore del Rosaltiora prova con un time out, l'ultimo a disposizione, a cambiare qualcosa. Al rientro in campo e con Scapati al servizio si mette in difficoltà la ricezione avversaria, le padrone di casa però, devono rimediare in extremis, ad un muro non ben posizionato di capitan Destefanis, ma sul contrattacco avversario è la stessa Destefanis, che questa volta mette le mani nel modo giusto, a stampare un bel muro nel campo avversario, chiudendo tutte le ostilità per 25 a 23.