Curling: a Simone Gonin il “Collie Campbell Memorial Award“

A completare il risultato il riconoscimento a Simone Gonin del “Collie Campbell Memorial Award“ che è stato creato in onore del canadese Collie Campbell che ha servito come presidente della International Curling Federation (in seguito ribattezzata World Curling Federation) dal 1969 alla sua morte nel 1978.

Il premio è un memoriale appropriato come cita la dicitura sulla targa originale:

“Presentato ogni anno al giocatore selezionato dai suoi compagni partecipanti al Campionato del mondo di curling per l'Air Canada Silver Broom che esemplifica al meglio i tradizionali valori del curling di abilità da gentiluomo, fair play e sportività che Collie Campbell si è sforzato di perpetuare come curler e come Presidente della Federazione Internazionale di Curling (1969-1978)”.

Una buona sportività era importante per Campbell. Diceva sempre “I curlers non hanno bisogno di un arbitro o di regole. Si governano da gentiluomini”.