La Fulgor espugna Legnano con una magia di Bushati allo scadere

Pronti-via e Legnano colpisce ripetutamente da oltre l’arco dei 6.75. Terenzi, Marino e ancora Terenzi costringono Fioretti, sul 19 a 9, a chiamare timeout. Dopo la sospensione Balanzoni si sblocca, ma Legnano, con sei triple in 10’, è meritatamente al comando delle operazioni sul 24 a 17. Nella seconda frazione si iscrive al festival del tiro da tre punti anche Fattori, mentre la Paffoni, pur faticando, si affida ad un superlativo Mirco Turel e alla pausa lunga è 42 a 32 per Legnano. Nella ripresa succede di tutto: Bushati ha fin da subito un’altra faccia, quella di chi vuole a tutti i costi vincere questa partita.

Il cobra inizia a macinare punti, ma Legnano non ci sta e risponde con la coppia Solaroli-Terenzi (rispettivamente 8 e 27 punti) per poi incendiare l’ambiente con due alley oop di Leardini, che va in cielo a raccogliere la palla per poi schiacciarla nel canestro. Sembra un punto di non ritorno per la Fulgor, ma come già dimostrato in diverse occasioni questa squadra non si arrende mai. Bushati va ad una velocità differente dal resto dei giocatori in campo, sia per esecuzioni che per pensiero. Burini trova canestri fondamentali, da tre punti e in avvicinamento, togliendo certezze ai portatori di palla avversari. Fioretti si gioca la carta della zona fronte dispari: Legnano pesca due conclusioni difficili da oltre l’arco, ma la Paffoni non si scompone e questa sarà la chiave difensiva.

La volata finale è vibrante: Bushati è incontenibile, ma nel momento del bisogno sale in cattedra anche capitan Planezio, che segna da tre, dalla media e si conquista diversi tiri liberi. Sul -4 a 10’’ dalla fine il capitano si alza da oltre l’arco e subisce fallo, due su tre dalla lunetta e timeout Eliantonio. La rimessa da metà campo pesca Fattori, che va in lunetta: il primo è sbagliato, il secondo danza pericolosamente sul ferro, che però lo respinge e il resto è la storia che da ieri sera riguardiamo. Bushati prende la palla, si fa tutto il campo, velo di Planezio e il morso del cobra è vincente. Delirio dei tanti tifosi rossoverdi venuti a seguire la Fulgor, che hanno riempito la curva, hanno aspettato i giocatori dopo la doccia e li hanno fatti sentire a casa.

«Alleno un gruppo eccezionale – ha esordito coach Fioretti -, devo fare i complimenti alla squadra perché nonostante le difficoltà della partita, per come si era messa anche nel punteggio, ci abbiamo creduto fino in fondo. Ci è voluta anche un po’ di fortuna, ma non solo: sottolineo le tante giocate dei singoli, ognuna in momenti importanti della partita, ma anche le scelte difensive che hanno tolto ritmo a Legnano. Devo fare i complimenti ai nostri avversari, che hanno giocato una grande partita. La decide la giocata di Bushati, ma avrebbe potuto vincerla Legnano, dunque faccio i complimenti a loro. Mi spiace soltanto – chiude il coach della Paffoni – per il trattamento ricevuto da alcuni tifosi uscendo dal campo, per la squadra, che ovviamente era in preda all’euforia della vittoria, e per il sottoscritto, che ha sempre mostrato correttezza durante tutto l’arco del match».

3G Electronics Legnano – Paffoni Fulgor Omegna 83-84

Parziali (24-17, 18-15, 26-31, 15-21)

3G Electronics Legnano: Diego Terenzi 27 (4/8, 5/10), Tommaso Marino 13 (3/6, 1/7), Giacomo Leardini 12 (3/4, 2/3), Giovanni Fattori 10 (1/3, 2/2), Manuele Solaroli 8 (3/6, 0/1), Janko Cepic 7 (0/3, 2/3), Juan marcos Casini 6 (1/4, 1/5), Edoardo Roveda 0 (0/0, 0/0), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/0).

Paffoni Fulgor Omegna: Franko Bushati 31 (6/10, 5/13), Marco Planezio 14 (3/5, 1/3), Marco Turel 14 (4/4, 2/6), Jacopo Balanzoni 11 (5/8, 0/0), Federico Burini 10 (2/7, 2/4), Matteo Santucci 4 (2/3, 0/2), Duilio Birindelli 0 (0/0, 0/0), Balsa Jokic 0 (0/0, 0/0), Mauro Marchioli 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Segala 0 (0/0, 0/0), Lazar Vujic 0 (0/0, 0/0).