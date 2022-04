Langhe Roero, vittoria in rimonta con Varese

La partita

Manca poco, pochissimo, alla fine del campionato e tutto si decide da qui alla fine. Langhe Roero ospita la Robur et Fides per una sfida che per entrambe può voler dire continuare a coltivare il sogno playoffs.

La Coelsanus mette subito in chiaro che non vuole concedere nulla in area alla S. Bernardo Abet, le cui percentuali però basse al tiro pesante complicano la vita. Gli ospiti con pazienza provano subito ad allungare sul 4-12. LRB non riesce a penetrare il muro gialloblu, con cinque giocatori di fatto nell’area verniciata. Danna e Prunotto conquistano qualche fallo prezioso e dalla lunetta evitano di appesantire troppo il passivo al decimo: 8-16.

Nella seconda frazione Cravero porta nuova energia ai suoi lottando a rimbalzo, poi va anche a bersaglio (10-18). Perez in reverse e Tarditi, bravo ad attaccare e controllare il corpo nel traffico, accorciano (14-18). LRB stava subendo poco dietro, ma ecco la tripla di Trentini che può fare male al morale (14-21), Tuttavia, Danna e Cravero riescono a muovere subito la retina e a non far perdere contatto ai locali; a ruota Tiberti, però sul perimetro, manda a segno una tripla (la prima dei padroni di casa) ed è -1 (23-24). Allegretti respinge l’assalto, ma Antonietti spara sulla sirena dell’intervallo il 26-29!

Dall’uscita dagli spogliatoi LRB ha rinnovato entusiasmo. Palla dentro, palla fuori, extra-pass per Danna che segna oltre l’arco ed è pari 29. Palla recuperata e transizione, Perez a sua volta va a segno da tre e di lì a poco fa lo stesso Castellino (38-34). Varese cerca di non crollare con Pilotti, ma da rimessa da fondo Tarditi segna e subisce fallo portando i suoi a +7 (41-34). A limitare i danni è Spatti dall’altra parte con una tripla sullo scadere dei 24 secondi. Al trentesimo è 43-39.

LRB ha perso l’attimo per tentare la fuga e nell’ultima frazione si prosegue punto a punto fino al -1 viaggiante realizzato da Spatti (49-48). Cresce la difesa piemontese e la S. Bernardo Abet riesce a costruire un 8-0 che diventa la chiave per indirizzare il match. Prima colpisce Tarditi a chiudere un’ottima azione, a seguire Danna e Perez: è allungo sul 57-48. Maruca scrive -7, ma il tempo stringe e Danna a 30 secondi dalla fine mette nel tabellino il suo sedicesimo punto di serata col palleggio arresto e tiro del 62-50. Sono i due tiri liberi di Castellino ad archiviare il match sul 64-50.

Festeggia il Pala 958 un successo pesantissimo nella corsa per i playoffs! Langhe Roero dopo aver patito la difesa barricata in area di Varese nei primi quindici minuti, riesce a registrarsi e a mettere le mani sulla contesa con una seconda parte di gara giocata con grande determinazione.

É un piccolo, ma grande passo, ma serve ancora almeno un successo per avere la certezza di chiudere tra le migliori otto.

Tabellino

S.Bernardo-Abet Langhe Roero - Coelsanus Robur et Fides Varese 64-50

(8-16, 18-13, 17-10, 21-11)

S.Bernardo-Abet Langhe Roero: Andrea Danna 16 (4/8, 1/3), Nicolò Castellino 13 (2/5, 1/4), Emanuele Tarditi 11 (5/7, 0/3), Daniel Alexander perez 11 (4/6, 1/5), Luca Antonietti 5 (1/3, 1/4), Francesco Cravero 4 (2/3, 0/0), Amedeo Tiberti 3 (0/1, 1/1), Marco Prunotto 1 (0/1, 0/0), Luca Fowler 0 (0/2, 0/1), Luca Cortese 0 (0/0, 0/0), Alessandro Cagliero 0 (0/0, 0/0), Giancarlo Favali 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 44 6 + 38 (Emanuele Tarditi, Luca Antonietti 10) - Assist: 11 (Andrea Danna 5)

Coelsanus Robur et Fides Varese: Marco Allegretti 15 (3/10, 2/6), Alessandro Spatti 9 (3/6, 1/4), Giorgio Trentini 6 (3/6, 0/5), Matteo Maruca 5 (2/8, 0/4), Tommaso Somaschini 4 (2/2, 0/3), Khadim Gaye 4 (1/1, 0/1), Matteo Macchi 3 (0/0, 1/2), Andrea Pilotti 2 (1/3, 0/4), Gianmarco Sorrentino 2 (1/1, 0/0), Giovanni Dal ben 0 (0/0, 0/0), Edoardo Veronesi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 30 5 + 25 (Marco Allegretti, Giorgio Trentini 8) - Assist: 7 (Giorgio Trentini 3)