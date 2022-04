BEA ai play-off, vittoria contro Ginnastica Torino

Domenica 10 aprile la Planet Smart City BEA ha ospitato al PalaCascinaCapello Ginnastica Torino per il recupero dell’undicesima giornata di campionato, ultima di regular season. Contro il fanalino di coda del campionato, i Leopardi controllano la gara dall’inizio alla fine arginando i tentativi dei mai domi ospiti di restare aggrappati al match. La vittoria regala a BEA l’ottavo posto al termine della regular season e l’accesso ai play-off di Serie C Gold: un traguardo storico, raggiunto al primo anno nel massimo campionato regionale in una stagione quanto mai travagliata, e festeggiato in un PalaCascinaCapello vestito di arancione per l’occasione.

LA GARA

Coach Vassalli ritrova in panchina Davide Fassio, ancora tenuto a riposo precauzionalmente dopo il lungo infortunio, e parte con Tulumello, Colli, De Simone, D’Arrigo e Scalzo. Coach Petruzzi risponde con Arrighini, Canistro, Stella, Pecchenino e Corino.

BEA sente la posta in palio nei primi minuti, con Ginnastica che si porta avanti 0-5 e Chieri che fatica a trovare ritmo in attacco. Scalzo vola a rimbalzo e la sblocca con due tiri dalla lunga, poi dalla panchina entra capitan Gile e dà la carica all’attacco locale: 15-10 a fine primo quarto.

I Leopardi sono compatti in difesa e tentano l’allungo, arrivando fino al +18 (32-14). Coach Vassalli dà spazio ad ampie rotazioni, Ginnastica ci crede e resta aggrappata alla gara con l’esuberanza offensiva di Corino che da il là al 9-0 di parziale ospite che manda le due squadre alla pausa lunga sul 32-23 BEA.

Il calore del PalaCascinaCapello, finalmente di nuovo a capienza completa, scandisce il ritmo della ripresa. La Planet Smart City inizia a carburare, il vantaggio si fa sempre più consistente nonostante Ginnastica non faccia un passo indietro. Un canestro di Stiffi dal mezz’angolo vale il 49-32 a pochi istanti dalla fine del terzo quarto. De Simone domina nel pitturato facendo impazzire i lunghi in blu, Ginnastica non si dà per vinta e sfrutta con precisione le opportunità dalla lunetta. Ancora Scalzo da dietro l’arco e capitan Gile mettono la firma sul 65-49 finale.

IL COMMENTO

«Abbiamo sudato e meritato l’accesso ai Play-Off fino all’ultimo secondo – commenta coach Vassalli – Le ultime giornate di campionato sono sempre un’incognita, tanto più per chi come noi arriva da mesi di infortuni e difficoltà e deve giocarsi il tutto per tutto nell’ultima gara. Abbiamo rispettato il piano partita, tenendo Ginnastica sotto i 50 punti, nonostante la tensione e un attacco che, in questa fase, non è brillante. Così la gara è stata sempre sotto il nostro controllo. Ora venderemo cara la pelle contro Collegno Basket, nel primo turno della seconda fase».

PROSSIMO TURNO

Nel primo turno dei Play-Off i Leopardi incontreranno Collegno Basket, neo campione regionale. Nei prossimi giorni la Federazione diffonderà il calendario ufficiale della seconda fase di campionato.

PLANET SMART CITY BEA – GINNASTICA TORINO 65-49

Parziali: 15-10, 32-23, 49-22

BEA CHIERI: De Simone 8, Fassio ne, Colli 5, Scalzo 12, Tulumello 6, Stiffi 5, De Mita, M. Abrate 7, Gile 17, Tagliano, Rivoira ne, D’Arrigo 5. All. Vassalli, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Add. arbitri Mazzardis.

GINNASTICA TORINO: Pecchenino, Marrone ne, Corino 10, Zanellato ne, Passarino 6, Fea, Stella 7, Gavagnin, E. Ruà 5, Canistro 13, Arrighini 8. All. Petruzzi.