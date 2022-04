CNU 2022: il CUS Torino si qualifica per la Final 8

Il vantaggio di 23 punti messo da parte a Parma nella gara di andata di due settimane or sono faceva dormire sonni tranquilli. Ma dei turni preliminari alle Final8 del CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO non c’è mai troppo da fidarsi.

E così il CUS Torino prende il toro per le corna fin dalle battute iniziali della gara2 casalinga giocata nel primo pomeriggio alla Panetti, aggiunge in fretta ulteriore vantaggio al già cospicuo bottino di partenza e gestisce la rimonta avversaria senza andare mai in affanno.

Dopo 4 anni i biancoblu torneranno a giocare per lo scudetto di categoria, nell’epilogo in calendario a maggio a Cassino.

Torino è subito intensa in tutto quello che fa e si distanzia grazie ad efficaci esecuzioni dei giochi e precisione al tiro. Conti affonda più volte il colpo contro la zona e al 3’ sul 13-2 la partita ha già preso una piega decisa.

Torino non sbaglia in pratica nulla e con Morandi a fil di sirena ritocca il vantaggio con i 3 del 25-12.

Spettacolare l’azione che apre il secondo quarto, con la palla che viaggia a gran velocità prima in verticale e poi in orizzontale, ed è finalizzata da oltre la linea arcuata da Sartore: 28-12.

Il play dell’Usac Rivarolo ci aggiunge due liberi e sul 34-14 Torino ha già fatto appieno buona parte del proprio dovere.

In prossimità dell'intervallo Parma, complice la perdurante zona, lima qualcosa (39-27), ma è un fuoco di paglia, perché Torino ritorna in campo per il secondo tempo con addosso tutta la voglia del mondo di chiudere una volta per tutte la questione. Lo fa con un siluro in diagonale di Petitti, due liberi di Akoua e un piazzato di Fantolino: 51-27 al 25’.

A questo punto comincia una sorta di partita della partita, perché i padroni di casa danno ampio spazio alle rotazioni e soprattutto perché, sotto quasi di 50 punti totali, il CUS Parma prova a salvare almeno l’orgoglio.

Il desiderio di rimonta degli emiliani si concretizza in un bombardamento a tappeto: ben 7 le triplette nella retina cussina e gara che al 37’, sul 69-63, sembra riaprirsi.

Messi alle strette, i biancoblu gestiscono comunque 2-3 possessi di avanzo fino alla sirena. E festeggiano una qualificazione alle Finali fatta di 4 vittorie in altrettante partite disputate nei due round preliminari.