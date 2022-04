Gators, il recap della settimana

SERIE D

VM SERVICE - CUNEO 77-83

Parziali: 22-24, 42-45, 55-60 VM SERVICE Gators: Marengo 28, Bianco 2, Testa 6, Cerutti 17, Arneodo 1, Nicola S. 2, Nicola A. 12, Robasto 4, Fantini 5. All. Mondino

Cuneo: Comino 15, Rosso, Grosso 14, Isaia 9, Massa 3, Ramondetti 30, Basso 4, Comotti, Giordano 4, Rinaudo, Pavan. All. Lelli Per la terza partita di ritorno del girone Top della serie D, i Gators sfidano Cuneo al Palagiolitti. Le fila dei senior Gators continuano ad assottigliarsi e, oltre a Nasari e Fissore, si aggiunge agli infortunati anche Zuccarelli e sia Marengo che Testa non sono in perfette condizioni.

I padroni di casa mettono subito il turbo, arrivando ad un primo parziale di 10-0, costruito con 6 punti di uno scatenato Cerutti e 4 del lungo Marengo.

I ragazzi di Coach Lelli corrono ai ripari, guidati da Ramondetti, anche lui in ottima forma, che nel giro di poche azioni buca la retina e, con due bombe e due canestri, recupera il gap.

Il primo quarto si chiude 22-24.

Nel secondo quarto, la partita si mantiene in sostanziale equilibrio: i Gators si appoggiano al loro totem Marengo, che domina nel pitturato e subisce parecchi falli, con conseguenti giri in lunetta. Cuneo mette tanta pressione in difesa e Ramondetti prosegue il suo show, con numerosi canestri da fuori area. Il secondo parziale si chiude sul 43-45, confermando l'equilibrio visto in campo.

Dopo la pausa lunga, tra le fila degli ospiti sale in cattedra Comino, che segna ben 8 punti consecutivi e costringe il coach dei Gators a chiamare time out per riordinare le idee e provare a ricucire lo strappo. Al rientro in campo Fantini segna in contropiede e i 6 punti di Cerutti ricuciono in parte lo svantaggio e mantengono aperti i giochi, 55-60.

All'inizio dell'ultima decina a causa di un altro blackout offensivo degli alligatori, il vantaggio dei ragazzi di coach Lelli arriva a una decina di punti, e proseguirà ad elastico fino alla fine del match.

Il finale è piuttosto concitato, a causa di un brutto gesto di Grosso nei confronti di Cerutti, ma, con ottimo spirito sportivo, gli animi si riappacificano velocemente. I tanti tiri liberi concessi nell'ultimo quarto concorrono al risultato di 77-83 per Cuneo, che si aggiudica i due punti in palio.

La "cantera" continua il suo percorso di crescita, si sono viste in campo ottime iniziative dei giovani coadiuvati dall'esperienza di Marengo, dall'entusiasmo di Cerutti e dalla solidità di Testa.

Ora Coach Mondino e i suoi ragazzi non hanno tempo di riposare perché giovedì sarà nuovamente game day: trasferta a Carmagnola per la penultima di questo girone.

Prossimo incontro: Giovedì 14/04/2022 ore 21.15, Carmagnola - VM SERVICE Gators (Palasport - C.so Roma - CARMAGNOLA- (TO))

SALUZZO - ZETAEMME CAYMANS 66-65

Parziali: 17-15, 16-19, 14/7, 19-24 ZETAEMME Caymans: Zorgniotti 2, Fantini 6, Borsa 2, Mondino 1, Nicola A. 23, Nicola S. 12, Varallo 4, Arneodo 12, Barra 2, Roano 2. All. Biglia

Saluzzo: Gullino 17, Rabbia M., Rabbia L. 5, Pellegrino 3, Ballatore 10, Botta 2, Sabena 2, Fino 2, Bugliarelli 6, Scaletta 13, Martino 6. All. Agasso

La vittoria contro Saluzzo sfuma sul filo della sirena quando un tiro da metà campo si infrange sul ferro lasciando un divario di un punto a favore dei padroni di casa. Coach Biglia ha a disposizione un roster di giovanissimi: sei U19 e U17.

La partita è intensa e giocata non solo con una forte intensità fisica ma anche di nervi.

I Caymans attaccano con lucidità la zona avversaria, segnando spesso da fuori area e difendendo in squadra.

Solo nel terzo quarto, come spesso capita a questa squadra, c'è un momento di blackout dove la fretta in attacco e scelte di gioco poco ponderate permettono ai padroni di casa di allungare di quei pochi punti che saranno poi decisivi per l'esito della partita. Negli ultimi 10 minuti di gioco il gap è di soli 6 punti.

Nell'ultimo quarto gli alligatori tornano a giocare come sanno fare: difendendo di squadra e bucando la retina con numerosi tiri da fuori che portano lo svantaggio a soli 3 punti con 8" da giocare. Sulla rimessa, uscendo dal time out, i saluzzesi commettono un’ingenuità facendosi fischiare un fallo antisportivo che manda Andrea Nicola in lunetta e che con un 2/2 porta i biancoverdi a -1. Sulla rimessa successiva i Caymans provano un buon tiro da sotto che però non entra e sono costretti a spendere fallo per fermare il tempo. Lo 0/2 del giocatore saluzzese permette di prendere il rimbalzo e Fantini prova un tiro da metà campo che sfiora il ferro lasciando tutti con il fiato sospeso. Dopo un attimo che sembra durare un'eternità la palla cade dalla parte sbagliata e la vittoria prende definitivamente la strada di Saluzzo.

Prossimo incontro: Venerdì 22/04/2022 ore 21.15, ZETAEMME Caymans - Bra (Palasport - Via San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)). PROMOZIONE FEMMINILE FARIGLIANO - ABC SERVIZI LADY GATORS 33-52

Parziali: 8-15, 4-9, 13-15, 8-13 ABC SERVIZI Lady Gators: Mondino M. 4, Vergnano 4, Iannuzzi 12, Raso 14, Nicola 2, Porporato 4, Rivoira 7, Mondino S., Marchisio 2, De Donatis 3, All. Colonna, Mascolo

Farigliano: Mascarello 2, Brondino 13, Tomatis 2, Chiapella 8, Massimino, Gervasio, Barberi, Viara 8

Una domenica solare, in campo e fuori, per le Lady Gators che, nella loro prima giornata del girone di ritorno, vanno in trasferta a Farigliano.

Le due squadre hanno fatto intendere sin dall’inizio che sarebbe stata un’accattivante sfida e una gran bella gara. Le ragazze biancoverdi conquistano subito un leggero vantaggio che le porta, durante tutto il corso dell’incontro, a procedere con un gioco molto tranquillo e controllato.

Si parte bene con Iannuzzi che dà subito ritmo intenso al gioco delle compagne e, tra un fallo e l’altro, zittisce le ultime “critiche” sulla sua percentuale ai tiri liberi, di cui coach Nicola (un po’ puntiglioso al riguardo) non può che andare fiero, nonostante la sua assenza.

Si fanno avanti Raso, Rivoira e Vergnano nella gestione del gioco in attacco e mettono in campo tutta la loro velocità, sempre gran punto di forza della squadra.

Grandissima prestazione dei giovani pivot De Donatis e Porporato che non ci stanno a concedere spazio alle avversarie sotto canestro e cercano il più possibile di dare certezza alle compagne nell’area vicino a canestro.

Onnipresente Mondino M. a rimbalzo che permette alle compagne di ripristinare contrattacchi su contrattacchi quando i primi tentativi non riescono ad essere concretizzati.

Si chiude così la gara con il punteggio di 33-52 per le ospiti, che iniziano subito con il piede giusto questa seconda parte di campionato.

Prossimo incontro: Domenica 24/04/2022 ore 16.00, ABC SERVIZI Lady Gators- Livorno Ferraris (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)). U19 GOLD RIVOLI - VM SERVICE GATORS 58-60

Parziali: 16-13, 24-16, 3-11, 15-20 VM SERVICE Gators: Barra, Arneodo 8, Nicola S. 17, Nicola A. 18, Giordano, Roano 4, Fantini 2, Stima 4, Varallo 5, Paschetta 2. All. Sabatino

Rivoli: Falena 6, Lo Mele 5, De Padova 3, Piconetto, Bastianelli 18, Fallone, Fico, Falcione 14, Castelli 3, Frigerio 8, Di Benedetto. All. Casaccia

Nel primo turno del girone di ritorno gli under19 di coach Sabatino giocano a Rivoli contro Conte Verde, formazione già battuta nella partita di andata occasione in cui si era potuto apprezzare lo spirito battagliero dei rivolesi. Infatti, nonostante un inizio favorevole ai biancoverdi, la squadra di casa entra presto in partita con agili contropiedi e buone percentuali dall'arco (alla fine saranno ben 11 le triple messe a segno dai padroni di casa): così il parziale alla pausa lunga è di 40 a 29.

La difesa a zona schierata ad inizio terzo periodo si dimostra, per gli alligatori, l'arma vincente perché abbassa notevolmente la capacità realizzativa dei rivolesi. I biancoverdi riescono così il naso avanti nel punteggio capovolgendo a proprio favore le sorti della gara.

Nell'ultimo quarto i Gators consolidano il vantaggio grazie ai canestri di un ritrovato capitan Arneodo (8) e a una bomba di Stefano Nicola (17). Sul finale qualche brivido di troppo per via di una cattiva gestione degli ultimissimi possessi. Da segnalare la solida prestazione di Andrea Nicola (18) e quella di Roano (4) preciso in attacco e generoso in difesa.

Prossimo incontro: Martedì 26/04/2022 ore 19.00, CUS Torino - VM SERVICE Gators (Palestra Pasta - Via Leopardi, 8 - RIVALTA DI TORINO - (TO)). JUNIORES GATORS - SAVIGLIANO 67-51

Parziali: 17-12, 35-27, 49-37, 67-51 Gators: Pistone 4, Varallo 16, Mazzone 11, Valinotti 6, Brigna, Roano, Ferrero 2, Perrone 13, Tuninetti 2, Scibetta 6, Ghigo 5, Anrico 2. All. Botta, Nicola, Tesio

Savigliano: Biolatti 5, Carena 14, Gallino, Genesio, Bonelli 9, Russo, Tagliano, Delloiacono, Dimaria 12, SuleJmanovic 3, Salvadori 4, Rosso 4. All: Gallo, Fiorito

Mercoledì 6 aprile 2022, tra mura casalinghe del Pala Marenco, i Gators affrontano i cugini dell’Amatori Basket nell’ultimo derby stagionale, che sancisce anche la fine del girone di qualificazione del campionato Juniores. Gli alligatori, sconfitti all’andata, cercano e ottengono una vittoria che li celebra campioni del girone.

Nei primi minuti i Gators entrano in campo con poca concentrazione, soprattutto in difesa, lasciando agli ospiti molti rimbalzi e solo i punti di Perrone e Varallo permettono di chiudere la prima frazione con un vantaggio di cinque lunghezze.

Iniziano le rotazioni e la gara va avanti con alti e bassi. La poca pressione difensiva permette alle pantere di non staccarsi troppo dai padroni di casa rispondendo ad ogni iniziativa avversaria, ma nel finale un break di 6 a 0 firmato Scibetta, entrato nuovamente in campo con molta personalità e determinazione, aumenta il vantaggio dei Gators che chiudono il secondo quarto a +8.

Gli alligatori, anche se ancora con alti e bassi, mantengono e incrementano questo vantaggio anche nelle 2 frazioni successive fino al +16 finale che chiude la gara.

«In Vista della fase TOP, questa partita ci dà la possibilità di capire dove migliorare per affrontare al meglio la fase successiva. Sicuramente una migliore efficacia in difesa dovrà essere la chiave da cui ripartire in allenamento per affrontare al meglio le formazioni avversarie» questo il commento dei 2 coach a fine partita. U16 GOLD ABC SERIVZI GATORS - REALE MUTUA TORINO 58-47

Parziali: 20-9, 16-14, 16-12, 6-12 ABC SERVIZI Gators: Fiorito, Bianco 22, Alessio, Varallo 5, Baretta, Truscelli 1, Avalle 6, Arneodo 19, Pepe, Marcellino 5. All. Biglia

Reale Mutua Torino: Corica 5, Raho 4, Montesion, Brugnati, Zaccaria 10, Boscolo 6, Spada 12, Gioiosa 4, Di Dedda, Romeo, Ghione 4, Bartoli 2. All. Nicastro, Raho

Torna alla vittoria la formazione under 16 nella gara forse più importante del campionato nonostante diverse assenze importanti.

Contro Reale Mutua è la quarta partita in questa stagione e i biancoverdi hanno voglia di riscatto dopo le ultime sconfitte. I Gators sono consapevoli che una vittoria sarebbe un passo fondamentale verso i PlayOff. L’assenza di Bertaina preoccupa coach e compagni perché stava prendendo sempre di più in mano le redini della squadra ma un ritrovato Bianco si carica la squadra sulle spalle con un atteggiamento propositivo, da vero leader.

Una buona circolazione di palla in attacco contro l’ostica zona ospite permette di mantenere sempre un vantaggio intorno alle 12 lunghezze, ma è la difesa che fa la vera differenza in questa partita. Varallo e Baretta sgomitano e lottano sotto canestro mentre i più “piccoli” di fisico Avalle, Alessio, Fiorito, Truscelli e Pepe lottano su tutti i palloni vaganti, con Arneodo e Marcellino che puniscono al tiro gli ospiti quando lasciati liberi.

Tutto lo staff è soddisfatto perché i ragazzi hanno reagito molto bene a quelle che potevano essere difficoltà difficili da superare, e ora subito in palestra perché il quarto posto è vicinissimo.

Prossimo incontro: Martedì 26/04/2022 ore 19.00, CUS Torino Basket - ABC SERVIZI Gators (Palestra Pasta - Via Leopardi, 8 - RIVALTA DI TORINO - (TO)). U14 ELITE GATORS - CHIERI 66-50

Parziali: 20-21, 41-28, 56-41 Gators: Mondino, Inaudi 10, Graziano 4, Ambrogio 6, Barra 26, Bertaina 9, Bosio, Crosetto 11, Massa, Paonne, Botta. All. Toselli, Ass. Racca

Chieri: Mellina-Gottardo 6, Dalmasso 2, Giangualano 3, Mosso 4, Molinari 7, Monaco 5, Cacciabue, Nurra 10, Zanzon 2, Greco 1, Mout 10. All. Allisiardi, Ass. Ghigo

«Abbiamo regalato l’intero primo quarto agli ospiti concedendo loro tutto quello che si poteva concedere: tiri senza pressione, penetrazioni, giocate in scioltezza. Abbiamo parlato con la squadra durante i time out ed i ragazzi sono stati bravi a riportare la partita sui binari giusti. Non possiamo concedere questi regali ai nostri avversari: dobbiamo entrare concentrati e presenti fin dai primi minuti di partita per non compromettere risultati ampiamente alla nostra portata». Nelle parole dei coach è descritta la partita dai due volti giocata dai ragazzi bianco-verdi contro Chieri: un primo quarto giocato con il freno a mano tirato e con poca verve difensiva che ha permesso ai torinesi di chiudere avanti di un punto il periodo ma soprattutto di segnare addirittura 21 punti.

Registrate le cose in difesa i ragazzi hanno cominciato a macinare il proprio gioco fatto di concentrazione ed aggressività difensiva per poi ripartire velocemente in contropiede verso il canestro avversario: in questo frangente è stato determinante l’apporto di Graziano e Botta che, con una difesa a tutto campo il primo e con assist e belle giocate per i compagni il secondo, hanno dato la scossa per poter allungare nel punteggio limitando gli ospiti a soli 20 punti segnati nel secondo e terzo periodo.

Per la fase offensiva ci hanno pensato il solito Barra, che sta crescendo di settimana in settimana in tutte le parti del campo dimostrando tutto il suo enorme potenziale, e Crosetto che con una mano caldissima raggiunge tranquillamente la doppia cifra.

Il divario cresce fin oltre i venti punti di vantaggio e, solo nel finale di partita, gli ospiti recuperano qualche punticino ininfluente ai fini del risultato finale.

Continua così la cavalcata vincente degli U14 in questa seconda fase del campionato dove sarebbe importante concludere al primo posto in classifica per potere affrontare la fase finale Coppa con il vantaggio del fattore campo.

Prossimo incontro: Giovedì 14/04/2022 alle ore 19.00, Serravalle – Gators (Palasport - Viale Rimembranza - SERRAVALLE SCRIVIA (AL)). U13 SILVER CIRIANNI DECORAZIONI GATORS – FARIGLIANO 42-63

Parziali: 9-23, 21-18, 4-10, 8-12 CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Ciavarella, Mosso 4, Trentanelli 4, Botta C. 13, Botta A. 2, Barbero 2, Testa, Il Grande 4, Bossati 11, Ruffino, Cirianni 2. All. Dalmasso.

Farigliano: Revelli 8, Zavattero 9, Alberione 27, Biancotto, Massano 8, Scavaro 8, Marenco 3, Garello, Rocca. All. Sappa-Alberione

Domenica 10 aprile i Gators affrontano tra le mura amiche la forte compagine di Farigliano. L’inizio del match è equilibrato: Botta C. mette in grande difficoltà la difesa ospite, trovando punti importanti. Dopo alcuni minuti, però, Farigliano allunga nel punteggio, trovando buone soluzioni in attacco. Nel finale del quarto Cirianni suona la carica realizzando in avvicinamento. Il primo periodo finisce 23 a 21 per i giocatori in maglia rossa.

Nei secondi dieci minuti di gioco, però, gli Alligatori non gettano la spugna, anzi, ribattono colpo su colpo realizzando a ripetizione con Bossati, ben coadiuvato da Mosso (prezioso in entrambe le fasi di gioco) e Trentanelli, deciso ad attaccare il canestro. Barbero gioca con grande intensità ed è presente nelle manovre più pericolose dei Gators, Testa e Ruffino offrono un buon contributo e alla seconda sirena i Gators si aggiudicano il quarto, ricucendo un tantino il divario.

Al cambio di campo i padroni di casa provano con determinazione a mantenere l’inerzia, ma Farigliano torna ad allungare, complice qualche errore di troppo dei biancoverdi. Il quarto si chiude con un bel canestro sulla sirena di Botta A., autore di una prova convincente sia in difesa sia a rimbalzo.

Anche nell’ultimo periodo i Gators provano a contendere ogni possesso agli avversari. Ciavarella rientra positivamente sul parquet, supportando la gestione della palla, mentre il già citato Botta C. continua a trascinare i suoi. Nel finale Il Grande corona minuti di qualità con rimbalzi importanti e con due canestri consecutivi. Finisce 63 a 42 per Farigliano. Nonostante la sconfitta, gli Alligatori hanno mostrato un atteggiamento diverso rispetto alla partita precedente, lottando per larghi tratti su ogni pallone senza mollare. Segnali incoraggianti in vista dei prossimi allenamenti e partite, dove si cercherà di migliorare sempre di più.

Domenica 20/04/2022 alle ore 18.50 Cuneo - CIRIANNI DECORAZIONI Gators (Palasport Sportarea - Via Mereu, 28 - Borgo S. Giuseppe CUNEO (CN)). ALPICAR GATORS 2010 - MONDOVI 70-50

Parziali: 13-19, 35-25, 54-44 ALPICAR Gators 2010: Abello 13, Fresia 30, Birolo 9, Allemandi, Magliano 11, Biga 2, Givo 1, Abbà 2, Bergese 2. All. Toselli, Ass. Racca

Mondovì: Casagrande 3, Mauro 2, Sedda 2, Omorodion 1, Negri 19, Lepienne 2, Baliz, Santana, Avico 14, Cavarero 2, Bertino 5. All. Blengini