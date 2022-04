Bertram Derthona, si avvicina la Next Gen Cup

Il calendario della Next Gen Cup 2022 di Legabasket: Pall. Trieste prima avversaria dell'U19 bianconera, chiusura con la Virtus Bologna.

Si avvicina sempre più a grandi passi il prestigioso appuntamento con la Next Gen Cup per l'Under 19 Eccellenza della Bertram Yachts Derthona Tortona. Dopo la definizione dei gironi nella scorsa settimana, la Legabasket ha diffuso il calendario della fase a gironi del torneo giovanile edizione 2021/22 riservato alle squadre U19 dei sedici club di Serie A, manifestazione che si giocherà da giovedì 5 a sabato 7 maggio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

Inserita nel Girone B, la formazione tortonese allenata da Luca Ansaloni romperà il ghiaccio giovedì alle ore 11:30 contro l'Allianz Pallacanestro Trieste nella Palestra Nord del palazzetto pesarese. Venerdì alle ore 15, la sfida alla Vanoli Young Cremona sul campo centrale della Vitrifrigo Arena e, infine, sempre sul parquet principale i ragazzi bianconeri se la vedranno sabato alle ore 13:30 contro la Virtus Segafredo Bologna, un remake a livello giovanile della felice semifinale della Final Eight di Coppa Italia che su quello stesso parquet vide trionfare la Bertram Yachts ai danni dei campioni d'Italia in carica.

La prima squadra classificata di ciascuno dei quattro gironi in programma accederà alla Final Four, le cui sede e date di svolgimento saranno ufficializzate nelle prossime settimane.

Al termine della tre giorni pesarese verrà premiato l'MVP di ogni girone.



NEXT GEN CUP 2021/22

GIRONE B

CALENDARIO



Giovedì 5 maggio

ore 11:30 Palestra Nord: Allianz Pallacanestro Trieste - Bertram Yachts Tortona

ore 18:45 Palestra Nord: Virtus Segafredo Bologna - Vanoli Young Cremona

Venerdì 6 maggio

ore 15:00 Arena Centrale: Vanoli Young Cremona - Bertram Yachts Tortona

ore 17:15 Arena Centrale: Virtus Segafredo Bologna - Allianz Pallacanestro Trieste

Sabato 7 maggio

ore 13:30 Palestra Nord: Allianz Pallacanestro Trieste - Vanoli Young Cremona

ore 13:30 Arena Centrale: Bertram Yachts Tortona - Virtus Segafredo Bologna