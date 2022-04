LBF, primo turno di playout: l’Akronos di scena a Sassari

L’Akronos Libertas Moncalieri scende in campo domani alle 20:00 al PalaSerradimigni per gara 1 del primo turno di playout di Serie A1 contro il Banco di Sardegna Dinamo Sassari. In stagione il bilancio tra le isolane e le Lunette è in perfetta parità, con una vittoria per parte tra le mura amiche. La Dinamo è stata costretta a correre ai ripari dopo l’infortunio di Maggie Lucas delle scorse settimane, puntando sulla greca classe ’98 Angeliki Vintsilaiou . Per lei all’esordio in maglia Dinamo 16 punti, 6 rimbalzi e 3 assist in 40 minuti di utilizzo nella sconfitta contro Geas di mercoledì scorso. Ancora ai box nell’ultima uscita stagionale delle sarde, ma disponibile con buone probabilità in occasione dei playout: Jessica Shepard che in stagione ha registrato medie da superstar, con quasi 29 punti a partita e oltre 17 rimbalzi. Sarà quindi lei la sorvegliata numero 1 di coach Terzolo e del reparto lunghe gialloblù.

L’Akronos, dopo aver riposato nell’ultima giornata (causa partita annullata contro Venezia) dovrebbe ritrovare dopo un problema alla caviglia dal primo minuto Lea Miletic, fondamentale in stagione regolare per costanza e presenza sotto entrambi i canestri. L’attacco passa invece inevitabilmente dalle mani di Julie Vanloo, che in poco più di un mese in gialloblù ha già conquistato tifosi e addetti ai lavori. Per lei in 5 partite oltre 18 punti con 4 triple a uscita, conditi da quasi 5 assist e tanta esperienza al servizio delle più giovani compagne. Fondamentale anche l'apporto delle più giovani Toffolo e Cordola, insieme al capitano Giacomelli che nelle ultime uscite ha trovato sempre più fiducia in fase offensiva, oltre alla solita e importante presenza in difesa.

Per la prima volta in stagione, in occasione di Gara 2, il PalaEinaudi di Moncalieri potrà ricevere il 100% degli spettatori previsti dalla capienza dell'impianto.

Gara 1: martedì 12 alle 20:00 al PalaSerradimigni (diretta esclusiva lbftv.it)

Gara 2: sabato 16 aprile alle ore 20:30 al PalaEinaudi di Moncalieri (diretta lbftv.it e canale 411 del digitale terrestre)

Gara 3 (eventuale): il 21 aprile al PalaSerradimigni di Sassari alle 20:00 (diretta streaming in esclusiva su lbftv.it)

Per gli accrediti stampa di Gara 2 rivolgersi all’indirizzo: press@moncalieribasketball.com

Clicca per i biglietti di Gara 2

Nell'altra serie di Playout l'E-Work Faenza affronta Broni (martedì 12 aprile alle 20:30)