BEA Chieri, quarta edizione del Memorial Caparelli

Dal 14 al 16 aprile 2022 BEA Chieri organizza la quarta edizione del Memorial Caparelli . Già programmato lo scorso dicembre, il torneo è stato rinviato per via della quarta ondata Covid e viene ora recuperato con una formula ampliata.

Oltre alle categorie MiniBasket Esordienti Maschile e Femminile, infatti, a cui saranno dedicate le prime due giornate, quest’anno il programma si arricchisce con l’Easter Cup di sabato 16 aprile, dedicata ai Leopardi classe 2011-12-13. Parteciperanno le squadre BEA e società da tutto il Piemonte, per una manifestazione che si preannuncia ricca e piena di divertimento per i tanti ragazzi che scenderanno in campo. Le gare sono in programma al PalaCascinaCapello di Chieri, al PalaWojtyla di Cambiano e al PalaPertini di Trofarello.

Il torneo è in memoria di Francesca Caparelli, giovane atleta della scuola BEA scomparsa prematuramente qualche anno fa. L’evento ha anche finalità benefiche e parte del ricavato sarà destinato a UGI Onlus – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, che opera sul territorio piemontese e i cui volontari saranno presenti in loco.

PROGRAMMA

Giovedì 14 aprile: Torneo Esordienti Femminile al PalaPertini

Ore 9.30: BEA Leopardi – Lapolismile

Ore 11.15: Kangaroos “Giallo” – Kangaroos “Blu”

Ore 15.00: Finale 3°-4°

Ore 17.00: Finale 1°-2°

Venerdì 15 aprile: doppio Torneo Esordienti Maschile, al PalaCascinaCapello e al PalaWojtyla

PalaCascinaCapello:

Ore 9.30: BEA Leopardi – CUS Torino

Ore 11.15: Novara Basket – Lettera 22 Ivrea

Ore 15.00: Finale 3°-4°

Ore 17.00: Finale 1°-2°.

PalaWojtyla:

Ore 9.30: BEA Leopardi – Pall. Pancalieri

Ore 11.15: Gandhi Torino – 5 Pari Torino

Ore 15.00: Finale 3°-4°

Ore 17.00: Finale 1°-2°

Sabato 16 aprile: Easter Cup al PalaCascinaCapello

IMPIANTI

PalaCascinaCapello – Chieri | Str. San Silvestro 35

PalaWojtyla – Cambiano | via Campi Rotondi ang. strada D’Ovia

PalaPertini – Trofarello | piazzale Berlinguer