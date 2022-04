Arona Basket, il recap della settimana

SERIE C GOLD

La formazione di coach Petricca esce sconfitta sul 69 a 65, ma esce a testa altissima dal parquet del Pala Ferraris di Casale Monferrato. Partita energica, tosta e gagliarda dei biancoverdi di Petricca, che non vanno lontani dal ripetersi rispetto al risultato di qualche giorno prima. Vince Casale, ma per Arona è già tempo di pensare alla post season: in arrivo il turno playout contro Rivarolo.

SERIE C FEMMINILE

Super vittoria contro Area Pro per la C Femminile di coach Lucchi, anche sotto di quattordici lunghezze, Arona, non molla e accorcia minuto dopo minuto sino al 55 a 51 finale!

U17 GOLD

Bella partita, ma KO, per l’U17 Gold di coach Romerio. Arona regge appaiata alla forte Langhe Roero per due quarti, i locali cercano di allungare nella terza frazione, Arona resiste e poi si disunisce, finendo a -13. Nel finaLe è gagliarda la reazione, si arriva -4, ma troppi errori ai liberi e quel passaggio a vuoto nel terzo quarto condannano Arona.

U17 FEMMINILE

Netta vittoria, 115 a 23, per Arona su Casale. Partita sempre in controllo, tutte le ragazze a referto e una bella prova di squadra.

U15 FEMMINILE

KO a testa alta per le nostre U15: le ragazze di coach Bertoli perdono sul campo di casa contro Area Pro 2020 49 a 61. Una grande rimonta non basta alle biancoverdi, che escono comunque dal campo sotto una pioggia di applausi.

U14 GOLD

Super vittoria dell’U14 Gold. La formazione allenata da coach Vigliaturo vince un fondamentale match in quel di Collegno controllando dall’inizio alla fine, 55 a 66 il finale.