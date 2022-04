BEA Chieri: la serie D è salva!!

Domenica 10 aprile il CheTariffa Leopardi Future Lab è sceso in campo ospite di Basket 2000 Nichelino per la settima giornata della seconda fase di Serie D . La vittoria allo scadere conquistata da BEA contro un’avversaria che aveva vinto entrambi gli scontri diretti di regular season vale la salvezza degli arancioni nel campionato senior, con tre giornate d’anticipo, e testimonia ancora una volta la crescita del gruppo composto dalle promesse del settore giovanile dei Leopardi.

BEA tesse buone trame in attacco già nella prima decina, ma litiga con il ferro e fatica a imporre il proprio ritmo sugli avversari (14-9). Dal secondo quarto i Leopardi trovano fluidità di gioco, nonostante la difesa serrata di Nichelino.

Bianco, Zanatta e Barbero dettano il ritmo nella ripresa, con Blanco libero per i tiri e i lunghi nelle posizioni migliori per realizzare. BEA arriva fino al +10 e prova a chiudere la gara in avvio di quarta frazione, ma paga il conto di una serie di palle perse che permettono ai padroni di casa di rientrare. Ne esce un finale punto a punto fino a 26′ dalla fine, quando Nichelino trova il pareggio dall’arco. Negli ultimi istanti l’attacco arancione si affida a Barbero che infila la tripla decisiva sullo scadere (70-73).

BASKET 2000 NICHELINO A.S.D. – BEA CHIERI SSSDRL 70-73

Parziali: 14-9, 33-32, 48-54

NICHELINO: Stodo 9, Barberis 10, Portigliotti 1, Spinoso 5, Parente 16, Bovone 7, Dieng, Cavagna (C) 21, Moris 1. All. Chiabotto.

BEA CHIERI: Vignoli 3, Bergese, Barbero 12, Zanatta 5, Maistrello, Bianco V. 10, Ratto 3, Berruto 5, Blanco (C) 25, Barisone, Cristiano 5, Sirbu 5. All. Colò, Ass. Pirocca, Acc. Bianco L.